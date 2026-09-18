Une mariée abandonne son mariage quand elle aperçoit un animal en détresse et lui sauve la vie

En tant que sauveteuse de la faune sauvage diplômée, PJ Dhaliwal est toujours prête à venir en aide à un animal en détresse. Récemment, elle a prouvé à quel point elle était dévouée en se précipitant au secours d’un animal lors de sa propre cérémonie de mariage.

Juste après la cérémonie, un invité a signalé à PJ la présence d’un opossum en difficulté dans un arbre tout proche. Toujours vêtue de sa robe de mariée blanche, cette amoureuse des animaux n’a pas hésité à se salir les mains comme elle le confie à The Dodo :

« J’ai un peu oublié que c’était mon mariage. Je suis tout de suite passée en mode sauvetage d’animaux sauvages ! »

PJ, qui est bénévole au refuge pour animaux sauvages de Darling Range depuis 2019, a tout de suite remarqué que cet opossum nocturne n’aurait pas dû se trouver dehors en plein jour.

« Le fait qu’elle se trouve en plein jour, au milieu des humains et du bruit, et à la vue de tous, était un signe très clair qu’il y avait des problèmes sous-jacents. Elle était également attaquée par des oiseaux territoriaux, ce qui aurait pu lui causer de graves blessures si nous n’étions pas intervenus. »

Crédit photo : PJ Dhaliwal

La mariée s’est rapidement mise au travail. Elle a utilisé des poches pour marsupiaux qu’elle avait dans sa trousse de secours pour la faune, dont elle ne se sépare jamais. Son nouveau mari, Gavin, l’a naturellement assisté dans sa procédure de sauvetage, en lui tenant notamment le tabouret pour qu’elle puisse atteindre le pauvre petit animal.

L’animal sain et sauf

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Une fois descendue de l'arbre, la petite opossette a fait l'objet d'une évaluation de son état de santé. Julie, une autre bénévole, l'a emmenée chez un soigneur expérimenté vivant à proximité, où elle a pu poursuivre sa convalescence. Dhaliwal était tellement soulagée.

« Je savais qu'elle allait s'en sortir. On pouvait enfin se détendre ! »

Crédit photo : PJ Dhaliwal

La crise étant écartée, PJ et son mari sont revenus à la journée de leur mariage. Les invités n’étaient pas du tout agacés. Au contraire, ils étaient ravis d’avoir vu la mariée faire ce qu’elle fait le mieux.

« Beaucoup ont dit que c'était tout à fait le genre de chose que ferait PJ. La famille de mon mari adore écouter toutes mes histoires folles sur mes différentes opérations de sauvetage, et ils étaient tous ravis de me voir en action ! »

Un mariage qui restera donc mémorable et surtout digne de la mariée, dont le coeur battra toujours pour les animaux en détresse.