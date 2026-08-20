Son fiancé la quitte 7 jours avant leur mariage à 30 000 euros, elle maintient l'événement et lui demande de la rembourser

Plaquée par son fiancé une semaine avant le mariage, une femme a gardé la tête haute : elle a maintenu la cérémonie et est partie en voyage de noces avec sa mère.

Un mal pour un bien ?

Imaginez être abandonnée par votre fiancé quelques jours seulement avant votre mariage ? Un scénario cauchemardesque qui est pourtant devenu réalité pour Katherine Jones. Cette Britannique de 36 ans a été quittée par son compagnon 7 jours avant l'événement.

Mais plutôt que de se laisser abattre, elle a choisi d’aller jusqu’au bout et de s’envoler pour sa lune de miel avec sa mère, rapporte 20 Minuten.

Son fiancé l’a quittée une semaine avant le mariage

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Katherine Jones était loin de se douter que le plus beau jour de sa vie allait tourner au cauchemar. Rien ne laissait pourtant présager que son histoire était sur le point de voler en éclats.

Le couple s’était fiancé en Thaïlande après six ans et demi de relation et prévoyait de s’unir pour la vie début août, dans un magnifique domaine du XVIIIe siècle en Toscane. Sur le papier, tout semblait donc parfait…

La jeune femme, originaire de Liverpool, est redescendue de son nuage lorsque son compagnon a décidé de rompre, une semaine seulement avant le passage devant l’autel. Le pire ? Il n’avait pas vraiment d’explications à lui fournir.

« Il me l’a annoncé une semaine avant, puis il est parti travailler dans le sud. Ma mère et moi avons dû ramasser les morceaux seules », raconte la fiancée déchue à 20 Minuten.

Elle maintient les festivités…

Une fois le choc passé, la trentenaire a choisi de maintenir les festivités avec sa famille et ses proches. Au programme : trois jours de fête, avec notamment un dîner à 26 000 dollars (environ 22 200 euros).

« J’en ai discuté avec mes sœurs et ma mère, et nous avons décidé que le spectacle devait continuer. De toute façon, rien n’était remboursable et les invités avaient déjà tous réservé leurs vols », explique-t-elle.

Le hic ? Katherine n’a pas été en mesure de récupérer sa robe de mariée. Elle a toutefois porté une autre tenue prévue pour ce week-end nuptial.

La suite après cette vidéo

… et part en lune de miel avec sa mère

Si la Britannique a passé un super moment, elle reconnaît néanmoins s’être sentie désemparée une fois les convives partis. Mais elle a vite retrouvé le sourire lors de son voyage de noce, qu’elle a finalement partagé avec sa mère.

De son côté, l’ex-fiancé est loin de s’en tirer à si bon compte. Il devra payer la moitié des frais du mariage lorsque la maison du couple en Angleterre sera vendue. Le budget global du mariage est estimé à 35 000 dollars (près de 30 000 euros). Comme le précisent nos confrères, Katherine a partagé sa mésaventure sur TikTok, où ses vidéos cumulent plus de 40 millions de vues.

Sous les publications, nombreux sont les internautes à estimer qu’elle a finalement échappé à un divorce. D’autres saluent son initiative :

Une personne a commenté :

« Plutôt chic, un mariage sans époux ».

Une autre a indiqué :

« Une mariage sans futur mari ? C’est absolument iconique ! ».

Enfin, une troisième a écrit :

« Seule une femme aurait pu réussir à créer autant de joie dans une telle situation. Un homme n’aurait JAMAIS pu faire ça ».

Le ton est donné !