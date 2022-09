Valras-Plage : grâce à la mobilisation de 200 bénévoles, les oeufs des tortues ont éclos et les bébés ont rejoint la mer

51 jours après la ponte de la tortue marine sur la plage de Valras-Plage, les œufs ont éclos et les petites tortues ont pu rejoindre la mer en toute sécurité.

On vous en parlait il y a quelques jours et l’événement est enfin arrivé. Le 16 juillet dernier, une tortue marine a pondu sur une plage de Valras-Plage.

Depuis cette date, près de 200 bénévoles issus de plusieurs associations différentes se sont mobilisés pour protéger le nid et faire en sorte que l’éclosion se passe bien. Ces derniers jours, l'excitation était à son comble puisque la naissance des bébés tortues était imminente.

Les bébés tortues ont rejoint la mer

Elle a finalement eu lieu ce mercredi 7 septembre, à 20h21 précisément. Les premiers œufs ont éclos et une quarantaine de bébés tortues ont réussi à regagner la mer. Ainsi, il aura fallu attendre 51 jours après la ponte de la tortue marine pour que ses petits viennent au monde.

« Elles se suivaient à la queue leu-leu et en bonne forme. Elles marchaient d’un pas décidé et ont gagné rapidement la mer, qui était plutôt calme », a raconté Jean-Michel, l’un des bénévoles du Cestmed.

Pour cet événement exceptionnel, une centaine de spectateurs ont rejoint la plage afin de profiter du spectacle. Comme la nuit était déjà tombée et que le nid se situait seulement à quelques mètres de la mer, tout s’est passé très vite et les visiteurs n’ont pas pu voir grand chose. Malgré cela, l’émerveillement était quand même au rendez-vous.

« Les enfants qui sont là avec leurs parents ont les yeux émerveillés rien qu’à l’idée, même s’ils n’ont pas vu grand chose. La mine réjouie des bénévoles sur la plage en dit long de leur travail tout cet été et de leur satisfaction ce soir », a affirmé Daniel Ballester, le maire de Valras-Plage.

D’autres tortues pourraient naître

Au total, une centaine d'œufs ont été comptabilisés. Il est donc possible que de nouveaux bébés naissent dans les prochains jours afin de se diriger vers la mer.

« J’avais dit en juillet que nous avions la chance que la nature nous ait choisis, a déclaré Daniel Ballester, le maire de Valras-Plage. Ce soir, nous avons la chance que tout ce que nous avons mis en place depuis le 13 juillet n’ait pas été vain avec cette quarantaine de petites tortues. Il faut espérer que dans 20 ans, quelques-unes reviennent ici pour pondre, poursuivant cette chaîne. »

Pour surveiller la potentielle naissance d’autres tortues, le site va continuer d’être surveillé en permanence. La date de la fin d’incubation est fixée au 14 septembre.

« Le principal, c’est que les tortues aient gagné la mer et naturellement. Pas de prélèvement des œufs et de la couveuse, on a laissé faire la nature. C’est un petit pas pour les tortues, mais un grand pas pour la biodiversité », a conclu Yann Geshors, le président de l’association de sauvegarde des Orpellières et du littoral biterrois.