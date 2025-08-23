Voici Splash, une loutre qui retrouve des personnes disparues en milieu aquatique

En Floride, les autorités se sont tournées vers un drôle d’animal pour rechercher des personnes disparues en milieu aquatique.

Splash, une loutre cendrée, joue un rôle important au sein d’une équipe de recherche cynophile basée en Floride (États-Unis).

Son rôle consiste à rechercher des personnes disparues en milieu aquatique. Une première mondiale, rapporte Popular Science.

Crédit Photo : Capture d'écran YouTube

Cette initiative a été rendue possible grâce à Mike Hadsel, fondateur de l’organisation Peace River K9 Search and Rescue.

« On disait que l’enquête s’arrêtait au bord de l’eau. Je me suis dit, pourquoi ne pas entraîner une loutre pour ce genre de travail ?», a-t-il déclaré au média WTS.

Depuis un an et demi, ce dernier entraine l’animal - un jeune mâle - dans son jardin. Avant d’entamer sa formation, le mammifère vivait dans un zoo de l’Arizona. C’est le parc animalier qui a proposé la « candidature » de son pensionnaire.

Des résultats prometteurs

Il y a quelques mois, Splash a intégré l’organisation après de longs mois de préparation.

« Splash est dressé pour localiser et identifier l’odeur de restes humains. Son travail est de trouver la victime humaine sous l’eau, dans des conditions de faible visibilité où nous ne pouvons pas les voir », détaille son entraîneur.

Mais alors comment Splash fait-il ? L’animal aspire des bulles d’air qui peuvent renfermer les odeurs de personnes, et en sentir le goût, ce qui lui permet de déterminer si des êtres humains sont effectivement immergés.

« Quand il trouve quelque chose, il revient et attrape mon masque », poursuit Mike Hadsel.

Crédit Photo : Capture d'écran YouTube

Depuis ses débuts, la boule de poils a réussi à localiser trois victimes. Une fois la mission achevée, la loutre reçoit un morceau de saumon en guise de récompense.

Pour le moment, le mustélidé est tenu en longe par son équipier. Une mesure qui vise à assurer sa sécurité. Il est également équipé d’un sonar pour prévenir la présence des alligators.

Les aptitudes de Splash ne sont pas passées inaperçues, notamment auprès du FBI. Un point positif pour Mike Hadsel, qui aimerait former d’autres loutres.