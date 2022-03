Voilà pourquoi votre chat a souvent des coups de folie

On ne sait pas ce qu’il se passe dans la tête des chats. Ainsi, parfois, il arrive à notre boules de poils préférée de devenir complètement fou-fou. Il vous attaque les pieds lorsque vous marchez ou pour un rien, pareil pour vos mains alors que vous êtes seulement en train d’écrire ; ou bien il se met à courir partout dans votre maison. À ces quelques sauts d’énergie, il y a bien des explications. Réponses dans cet article.

Crédit : rihaiji/ Pixabay

D’habitude calme lorsqu’il dort durant toute la journée ou qu’il regarde par la fenêtre, votre chat se met parfois à bondir partout sans raison apparente. Cela ne dure que quelques minutes avant que votre chat reprenne son comportement calme. Si vous reconnaissez le comportement étrange de votre chat, ce qui suit vous indiquera sans doute comment remédier à ses sauts d’humeur.

Tout d’abord, pas de panique. Ce comportement, aussi étrange soit-il, est parfaitement normal chez nos petits félins. Les spécialistes appellent cela « le quart-d’heure de folie » ou « zoomies ». C’est en général en fin de journée que cette « folie » survient. Et à cela, il y a une explication très simple : l’énergie.

En effet, la journée, en votre absence, les chats se retrouvent seuls, sans leurs maîtres. Et que font les chats pendant ce temps ? Ils dorment. Mais il est vrai aussi que même en votre présence, votre chat dort toute la journée. En moyenne 12 à 16 heures par jour. Quelle vie !

La fin de la journée est donc aussi le réveil de ces petits prédateurs. Ils libèrent l’énergie accumulée dans la journée par manque d’activité durant cette période.

Un instinct de prédateur qui se libère dans la journée

Comme le rappellent très justement les vétérinaires, les chats sont des prédateurs. Cette activité requiert une quantité importante d’énergie : courir, sauter, rester vigilant... C’est pourquoi les chats passent en général une grosse partie de leur journée à dormir. Leur corps a besoin de récupérer de cet effort énergivore.

Cependant, aujourd’hui, nos chats n’ont plus réellement besoin de chasser. Leurs repas -croquettes ou pâté- sont servis par nos soins et les chats n’ont alors plus aucun effort à faire. Ainsi, où va cette énergie accumulée dans la journée qui n’est plus dépensée dans l’activité de prédateur ? Dans votre maison. Rideaux, table, meubles, vase, escalier… Rien n’arrête la soif d’énergie de votre chat.

On remarque notamment ce comportement chez les jeunes chats et ceux qui sont souvent seuls ou dans de petits espaces.

Des activités et des jouets pour défouler votre chat

Crédit : Kapa65/ Pixabay

Vous avez compris, votre chat a donc besoin de canaliser son énergie dans une activité. Pour cela, il existe des moyens. Consacrez-lui du temps une fois par jour pour qu’il se défoule. Cela peut être avec des jouets (balles, cannes à pêche pour chat, lumière et ombres) particulièrement efficaces. Cette activité lui plaira et cela renforcera vos liens avec lui.

Si vous ne voulez pas faire attendre votre retour à votre chat, vous pouvez aussi lui installer quelques jouets et activités dans la maison. Par exemple, il est conseillé de suspendre des jouets aux poignets de vos portes. Cela l’occupera pendant un petit moment. Ensuite, si vous le pouvez et si vous en avez les moyens, vous pouvez lui installer un arbre à chat ou un griffoir. Pour le premier, votre chat pourra bondir, escalader et observer sans problème.

Vous savez maintenant pourquoi votre chat agit bizarrement, dès lors essayez de ne pas le gronder s'il renverse des objets car cela fait partie de son instinct de chasseur. En plus, il ne comprendra pas pourquoi vous le réprimander pour un instinct qui est pour lui naturel.

Enfin, si ce comportement est plutôt étrangé à votre chat qui se met du jour au lendemain à agir de la sorte, c’est peut-être dû à quelques facteurs : le stress, l’arrivée d’un nouvel animal dans le foyer, un déménagement, ou bien des allergies, maladies de peau ou hyperthyroïdie. N’hésitez pas à consulter votre vétérinaire si des comportements jusque là inédits se manifestent.

Mais dans la plupart des cas, il s’agit seulement d’un petit chasseur qui cherche à libérer son énergie de la journée.