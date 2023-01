Zoo de la Palmyre : des jumeaux tamarins empereurs sont nés, une bonne nouvelle pour l'espèce en voie de disparition

En Charente-Maritime, le zoo de la Palmyre a accueilli des jumeaux tamarins empereurs. Cette naissance est une bonne nouvelle pour l’espèce, menacée par la déforestation et le braconnage.

Le zoo de la Palmyre, situé en Charente-Maritime, a accueilli deux nouveaux pensionnaires. En ce début d’année, des jumeaux tamarins empereurs sont nés dans le zoo. Ils sont en bonne santé, tout comme leur mère, et pèsent une centaine de grammes.

Crédit photo : Zoo de la Palmyre

Le tamarin empereur est une espèce de singe originaire d’Amérique du Sud, qui est facilement reconnaissable car il possède une longue moustache blanche visible sur son pelage foncé. Cette espèce est très sociable et quand des petits naissent, la tribu et le père s’en occupent afin de soulager la mère. Les adultes portent les bébés à tour de rôle et la mère les reprend uniquement pour les tétées, ce qui lui laisse le temps de se reposer.

Une espèce menacée par la déforestation

Cette naissance est une bonne nouvelle pour le tamarin empereur, car bien qu’elle ne soit pas menacée d’extinction, cette espèce a vu sa population diminuer. Ces singes sont menacés par le braconnage et la déforestation, notamment en Amazonie. Pourtant, les tamarins empereurs sont essentiels au bon équilibre des forêts car ils se nourrissent de fruits et leurs excréments contiennent des graines, qui permettent à la forêt de se régénérer.

Grâce à la captivité, les tamarins empereurs peuvent se reproduire en toute tranquillité. À terme, la population pourrait retourner à l’état sauvage, si le braconnage et la déforestation cessent en Amérique du Sud.