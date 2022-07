En Ukraine, ce photographe dénonce l'invasion russe avec de sublimes clichés surréalistes

Depuis le 24 février dernier, l’armée Russe, sous les ordres de Vladimir Poutine, tente d’envahir l’Ukraine par la force. Si la population résiste par les armes, certains créatifs ont décidé de se joindre au mouvement en laissant parler leur art.

Crédit : oprisco / Instagram

C’est le cas du photographe Oleg Oprisco, qui est resté dans son Ukraine natale, créant des œuvres qui reflètent l'agression injuste et ses effets dévastateurs. Oleg Oprisco est connu pour ses prises de vues conceptuelles, qui font appel à des accessoires et des scènes élaborés, et qui traduisent son sens unique du surréalisme. S'appuyant sur des tons neutres et tamisés plutôt que sur une palette de couleurs audacieuses, les images de l’artiste se concentrent généralement sur une seule figure dans un paysage calme et inoccupé.

Un artiste engagé

Une photo traitant directement de la guerre montre une femme se tenant au centre d'une rue pavée déserte, accompagnée de son sac à dos représentant une maison rayonnant de lumière. Ce cliché poignant fait référence aux millions de personnes qui ont été forcées de fuir leurs maisons en Ukraine depuis l'invasion de la Russie, et une image similaire d'une silhouette abritant un chien de la pluie évoque les innombrables animaux qui luttent désormais pour survivre loin de maîtres.

Voici quelques-unes des plus belles œuvres d’Oleg Oprisco :

