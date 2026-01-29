Deux trous noirs ont été photographiés côte à côte pour la première fois de l'histoire !

Pour la première fois, des scientifiques ont réussi à immortaliser deux trous noirs, en orbite l’un autour de l’autre. Une belle prouesse technologique.

Les trous noirs intriguent de nombreux scientifiques. En 2023, des experts ont découvert le trou noir le plus vieux de tous les temps. Depuis des années, les astronomes essaient d'immortaliser les trous noirs pour comprendre leur fonctionnement. La toute première image d’un trou noir a été dévoilée en 2019 et depuis, la communauté scientifique essaie d’en apprendre plus à son sujet pour tenter de percer tous ses mystères.

Crédit photo : iStock

Récemment, une nouvelle avancée technologique a eu lieu. Pour la première fois, deux trous noirs ont été photographiés ensemble, l’un à côté de l’autre. Ils seraient situés à 3,5 milliards d’années de la Voie lactée.

Deux trous noirs photographiés

Les deux trous noirs seraient en orbite l’un autour de l’autre et tourneraient autour d’un quasar nommé OJ287.

“Les quasars sont des noyaux galactiques extrêmement brillants, dont la lumière est produite lorsqu’un trou noir supermassif au centre de la galaxie dévore le gaz et la poussière cosmiques qui l’entourent”, explique The Astrophysical Journal.

Crédit photo : Université de Turku

Si l’on peut voir ces trous noirs, c’est parce qu’ils émettent de la lumière et un rayonnement dirigés vers la Voie lactée.

“Pour la première fois, nous avons réussi à obtenir une image de deux trous noirs tournant l’un autre de l’autre. Sur cette image, les trous noirs sont identifiés par les jets intenses de particules qu’ils émettent. Les trous noirs eux-mêmes sont parfaitement noirs, mais ils peuvent être détectés par ces jets de particules ou par le gaz incandescent qui les entoure”, a indiqué Mauri Valtonen, astronome, à Futura Sciences.

Une technologie de pointe

Ces images ont été révélées par le satellite RadioAstron, qui offre une meilleure résolution que les appareils terrestres.

“L’image des deux trous noirs a été prise grâce à un système de radiotélescopes incluant le satellite RadioAstron. Il était en service il y a dix ans, lorsque OJ287 a été photographié. L’antenne radio du satellite se trouvait à mi-chemin de la Lune, ce qui a considérablemet amélioré la résolution de l’image. Ces dernières années, nous n’avons pu utiliser que des télescopes terrestres, dont la résolution est moins bonne”, a continué Mauri Valtonen.

Cette nouvelle image est une prouesse pour la communauté scientifique, qui continue de travailler pour en savoir plus sur ces mystérieux trous noirs.