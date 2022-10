Cet artiste a le don de transformer les objets du quotidien en créations graphiques à couper le souffle

Qui a dit qu’il fallait beaucoup de matériel pour réaliser des œuvres dignes des plus grands artistes ? En tout ce n’est pas les créations que vous allez découvrir ci-dessous qui pourront donner raison à cette théorie.

Crédit : Adam Hillma

En effet, Adam Hillma a le don d'arranger des objets tels que des pièces de monnaie, des fruits et des légumes, des cure-dents et des clés pour en faire des œuvres à couper le souffle. Une fois méticuleusement disposés, les objets du quotidien se transforment en réalisations graphiques absolument géniales, et il en découle des tableaux à la fois grandioses et colorés, qui ne feraient pas tache dans n’importe quelle galerie d’art contemporain.

Une créativité sans limite

Inspiré par les textures, les couleurs et les gradients, l'artiste laisse parler son talent selon le visuel de chaque matériau pour donner des formes géométriques à des pailles tissées de manière complexe, à des centimes empilés et à des céréales pour petit-déjeuner. En parcourant les photos ci-dessous, qui montrent ce dont est capable Adam Hillma avec des objets que l’on a tous chez nous, vous comprendrez à quel point sa créativité est hors-norme.

Voici ses plus belles œuvres :

