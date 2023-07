Cet artiste âgé de 82 ans poste tous les jours ses œuvres sur TikTok jusqu'à ce qu'il devienne connu

L’artiste peintre contemporain suédois Bo Åke Adamsson a choisi de se lancer sur TikTok pour devenir une star. Et spoiler : ça cartonne.

Tous les coups sont permis pour faire parler de soi. L’artiste peintre Bo Åke Adamsson, âgé de 82 ans et d’origine suédoise, a choisi de se lancer sur TikTok pour une bonne raison : devenir une star. Alors qu’il est reconnu pour son art dans son pays, il a choisi d’utiliser les réseaux sociaux de la plus belle des manières pour partager ses œuvres.

Un artiste qui cartonne sur TikTok

Ainsi, via son compte TikTok boakeadamsson, il partage des vidéos de lui dévoilant ses tableaux. Sur chaque vidéo, il inscrit un message étonnant : “showing my art everyday until i’m famous". Une technique marketing qui fonctionne, puisque l’artiste compte désormais près de 800 000 abonnés et 12,3 millions de mentions “j’aime” sur ses vidéos. Un véritable carton pour l'octogénaire. Sur ces vidéos, l’artiste apparaît recouvert de peinture, la mine fatiguée, et dévoile ses créations qui récoltent parfois 3 millions de vues par vidéo. Un succès fulgurant. Et il faut avouer que ses œuvres sont fascinantes.

Une technique de communication qui nous rappelle l’histoire de Lloyd Devereux Richards, un ex-avocat père de famille, qui a attendu près de 25 ans pour que ses romans cartonnent. C’est grâce à une vidéo TikTok de sa fille que l’homme a pu faire un carton. Il était même arrivé numéro 1 des ventes Amazon. Preuve que les réseaux sociaux, ne sont pas toujours négatifs.