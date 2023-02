Après 11 ans d'attente, cette jeune fille change la vie de son papa grâce à une vidéo, sa réaction va vous émouvoir

En partageant sur TikTok le livre de son père, cette jeune fille va changer son destin et le faire devenir un best-seller. Explications.

Qui a dit que les réseaux sociaux ne servaient à rien ? Lloyd Devereux Richards, avocat et père de trois enfants, a passé 14 années de sa vie à écrire un roman thriller, puis 11 ans à attendre que son livre rencontre le succès. C’est désormais chose faite, et ce, grâce à l’aide de sa fille.

Un roman numéro 1 des ventes

Alors que le roman de son père, intitulé Stone Maidens, ne se vendait pas, Marguerite Richards a décidé de tenter le tout pour le tout. Ainsi, via TikTok, elle a partagé une adorable vidéo d’encouragement dans laquelle on découvre son père, et le livre qu’il a écrit. Elle y partage également la préface du roman. Une vidéo qui est devenue virale à la surprise générale, avec plus de 43 millions de vues et a déclenché une multitude de commandes sur la plateforme Amazon.

En quelques jours seulement et après 25 ans d’attente, Stone Maidens, le livre de Lloyd Devereux Richards est arrivé numéro 1 des ventes Amazon. Sur TikTok, sa fille, Marguerite, continue de partager des vidéos touchantes de son père et du roman. Lloyd Devereux Richards apparaît très ému face à cet engouement envers son livre et se dit reconnaissant.

Preuve que les réseaux sociaux servent aussi à donner un coup de pouce. On vous laisse découvrir les vidéos de l'auteur (sortez vos mouchoirs !)