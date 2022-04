L'artiste Golsa Golchini utilise sa main comme toile de peinture pour ses oeuvres originales

En utilisant sa main comme support de ses peintures, cette artiste prouve que l’imagination sur un espace réduit, n’a pas de limite.

Quand on est petit, on nous répète sans arrêt qu’il ne faut pas gribouiller sur nos mains. Mais après avoir regardé les œuvres singulières et originales de Golsa Golchini, vous changerez peut-être d’avis sur la peinture des mains.

L’artiste italienne aux 103 000 abonnés sur Instagram partage ses créations décalées avec le monde entier. Sa dernière série de tableaux en date, des œuvres peintes sur la main. Il fallait y penser et Golsa Golchini l’a fait. En utilisant sa main gauche comme surface pour ses œuvres, l’Italienne entend déjouer la restriction qu’impose la taille d’une main. Elle y parvient intelligemment.

Une main comme support pour la peinture

Comme on peut le voir sur ses œuvres, ou plutôt ses mains, Golsa Golchini utilise l’ensemble de sa main, des doigts au poignet en passant par la paume, pour mettre en scène des situations.

Ce petit espace n’est alors plus une contrainte mais un moyen de le faire participer à l’histoire racontée. Par exemple, deux de ses doigts deviennent les jambes d’une vacancière à la plage, ou bien un support pour les chaînes d’une balançoire. Tandis que la paume de sa main devient le terrain de jeu de l’élaboration d’une boule de neige ou d’un champ de vaches. Les œuvres de Golsa Golchini sont disponibles à la vente sur son site internet.

Crédit : Golsa Golchini/ Instagram

