Attention les yeux, voici les bâtiments les plus moches de France

Depuis quelques jours, un compte Twitter fait parler de lui. Appelée « La France moche », la page a pour principe, comme son nom l’indique, de relayer les bâtiments les plus esthétiquement discutables de notre pays. Ils sont à découvrir dans notre article.

Crédit : La France moche/ Twitter

La France est connue pour sa belle architecture à travers son territoire : le Pont du Gard, la Cathédrale Notre-Dame, le Château de Versailles, l’Amphithéâtre de Nîmes, le théâtre antique de Lyon … la liste est longue et non exhaustive.

Mais depuis fin janvier, un compte Twitter, « La France moche », s’amuse à relayer les bâtiments les plus moches de France, envoyés par les internautes. Les photos ont de quoi prêter à sourire, sauf pour les communes qui y sont représentées.

L’Isère est en tête avec sept lieux déjà montrés. Une première place dont le département de Auvergne-Rhône-Alpes se serait bien passé.

L’Isère occupe la première place peu flatteuse du podium

Le compte Twitter n’est en effet pas très flatteur pour nos départements et notre pays. Il y réunit tout ce qu’il y a plus … moche, ou disons, à l’architecture discutable et qui fait rire les internautes.

La gare de L’Isle-d’Abeau, comparée à un échafaudage, le lycée de Sainte-Marie de La Verpillière, à Lyon, qui traîne sa mauvaise réputation de « deuxième lycée le plus moche de France » par Topito, ou encore Villefontaine (Isère) moquée pour sa (fausse) ressemblance avec le temple d’Angkor, au Cambodge sont autant d’exemples.

La plupart de ces bâtiments ont été construits dans les années 1970-1980 et n’ont jamais été rénovés, ont tenu à rappeler certains internautes. Petite sélection des immeubles les plus laids de France ci-dessous.

