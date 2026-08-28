Les 16 plus belles photographies animalières de 2026 dévoilées lors d'un prestigieux concours

L’édition 2026 du Wildlife Photographer of the Year bat son plein puisque les 16 plus belles photographies de cette année ont été dévoilées. Quelle est votre préférée ?

Le Wildlife Photographer of the Year est de retour pour sa 62ème édition. Chaque année, ce prestigieux concours de photographie organisé par le Muséum d’histoire naturelle de Londres récompense les meilleurs clichés animaliers. Parmi les images emblématiques de ce concours, on retrouve cette photo d'un renardeau et d'un crabe qui a remporté cinq prix.

Cette année, le jury a reçu 65 403 images venus du monde entier et de 121 pays différents. À cette étape du concours, 100 images ont été retenues par le jury international, composé de spécialistes de la photographie, du cinéma, des sciences et de la conservation. Si le public pourra bientôt choisir sa photographie préférée, 16 clichés ont été dévoilés en avant-première.

Les plus belles photos animalières

Crédit photo : Bence Máté / Wildlife Photographer of the Year

Pour réaliser ce cliché, le photographe observait des oiseaux se rassembler au bord d’un étang quand des dizaines de milliers de quéléas à bec rouge ont plongé dans l’eau. Combinée à la lumière dorée de la fin de journée, cette activité a subjugué le photographe, qui a affirmé avoir senti le mouvement d’air créé par les milliers de battements d’ailes.

Crédit photo : Jack Crockford / Wildlife Photographer of the Year

Le photographe observait le retour des martinets à Londres après leur migration annuelle depuis l’Afrique au moment où il a pris cette image. Alors que la plupart des oiseaux volaient trop haut pour être photographiés, celui-ci a pu être immortalisé au moment même où il passait sous un avion.

Crédit photo : Sora Miyazawa / Wildlife Photographer of the Year

Au Japon, il est possible de voir des animaux nocturnes en pleine ville, comme le montre ce photographe qui a immortalisé un crapaud dans une rue de Miyazawa. Cette espèce, que l’on retrouve habituellement dans les forêts, s’aventure parfois dans les environnements urbains.

Crédit photo : Vegard Byrkjeland Aasen / Wildlife Photographer of the Year

Bien que magnifique, cette photo montre une scène dramatique. On peut voir une orque adulte transporter le corps d’un baleineau mort dans un fjord norvégien. Ce comportement suppose que l’orque a tenté de raminer ou de protéger le petit, en vain.

Crédit photo : Andrea & Maceo Grammatico / Wildlife Photographer of the Year

Cette image a été prise par des jumeaux français, qui ont photographié un moustique posé sur la tête d’une vipère fer-de-lance. Ce serpent est très venimeux et dangereux, et c’est seulement en regardant leurs clichés que les photographes se sont aperçus de la présence du moustique.

Crédit photo : Andy Parkinson / Wildlife Photographer of the Year

Bien que sombre, cette image est saisissante. On peut voir un vautour noir perché au-dessus d’un caïman mort, dans les eaux brésiliennes.

Crédit photo : Dewald Tromp / Wildlife Photographer of the Year

Sur cette photographie, on peut voir un caméléon namaqua, dans le désert du Namib. Ces reptiles étonnants sont capables de survivre dans le désert en s’hydratant directement dans l’air.

Crédit photo : Audun Rikardsen / Wildlife Photographer of the Year

Cette photo saisissante montre un ours polaire regarder par le trou de respiration d’un phoque, dans la glace. Elle a été prise par le photographe animalier norvégien Audun Rikarden et figure parmi les clichés “Hautement recommandés” du concours pour cette année.

Crédit photo : Ernest Porter / Wildlife Photographer of the Year

Certaines espèces sont particulièrement proches. C’est le cas de ce piqueboeuf à bec rouge, collé contre la peau d’un rhinocéros blanc. Si l’on observe une telle proximité, c’est parce que ces petits oiseaux se nourrissent des insectes vivants sur les rhinocéros.

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Des images magnifiques

Crédit photo : Allegra Hutton / Wildlife Photographer of the Year

La seule photographie en noir et blanc retenue parmi ces 15 clichés dévoile un léopard derrière un tronc d’arbre, poursuivant un écureuil. Bien qu’il se soit aggripé à l’arbre, le léopard n’a finalement pas pu capturer sa proie.

Crédit photo : Jens Cullmann / Wildlife Photographer of the Year

Certaines scènes sont prises sur le vif, et c’est cette instantanéité qui fait toute leur beauté. Sur cette image, on peut voir une grenouille-taureau ouvrir la bouche et tirer la langue pour saisir un papillon. Une image prise en une fraction de seconde.

Crédit photo : Gil Wizen / Wildlife Photographer of the Year

Le photographe a immortalisé une sauterelle dragon, une espèce qui mesure à peine 15 millimètres de long. Cette image est particulièrement saisissante en raison du camouflage de la sauterelle, qui se fond parfaitement dans son environnement.

Crédit photo : Shane Gross / Wildlife Photographer of the Year

Sur cette image, on peut voir un banc de poissons, des carangues, sous l’eau alors qu’à la surface, une tempête approche. Ce cliché montre le contraste saisissant entre le calme de la vie marine et l’agitation extérieure.

Crédit photo : Loren Elliott / Wildlife Photographer of the Year

C’est une photographie pour le moins insolite ! Cette photographe a immortalisé le moment étonnant où un ours a décidé de se baigner dans une piscine pour se rafraîchir. Ce cliché, pris aux États-Unis, prouve que les ours n'hésitent plus à s’aventurer dans les zones urbaines.

Crédit photo : Ralph Pace / Wildlife Photographer of the Year

Les photographies prises sous l’eau nous dévoilent souvent des espèces aquatiques surprenantes. C’est le cas de ce cliché qui représente un lièvre de mer, une espèce fascinante qui joue un rôle primordial dans l’équilibre des écosystèmes.

Crédit photo : Pietro Rojas / Wildlife Photographer of the Year

Si certaines images sont jugées pour leur beauté, d’autres servent à dénoncer. Ce photographe a immortalisé une scène dans un cirque, où un ours brun muselé est attaché à une petite moto. Dans plus de 50 pays à travers le monde, les cirques ont désormais l’interdiction de faire des représentations avec des animaux sauvages.

Les gagnants de ce concours seront annoncés le 13 octobre prochain. Par la suite, à partir du 16 octobre, l’ensemble des 100 clichés retenus seront présentés au public. En attendant le résultat, quelle est votre image préférée ?