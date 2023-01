15 astuces pour prendre une photo de profil stylée

Vous en avez marre de ces photos de profil ringardes et sans impact sur tes réseaux sociaux ? Voici 15 astuces pour les rendre stylées.

La photo de profil : le portfolio de votre compte

Mains tenant des pancartes de médias sociaux Crédits : Luiza Nalimova

Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, Reddit… Tous ces réseaux sociaux ont un point en commun : chaque compte est associé à une photo de profil. Et des photos de profil, il y en a une bonne quantité.

La photo de profil est le premier contact avec votre profil personnel ou professionnel. En d’autres termes, il s’agit de la vitrine de la boutique pour ce second cas. C’est la raison pour laquelle la photo de profil est aussi importante.

La première chose à prendre en compte lorsque vous créez un compte sur n’importe quel réseau social est la nature même du réseau auquel vous voulez vous inscrire. Par exemple, il est déconseillé de mettre en profil une photo de vous avec un verre de boisson alcoolisée à la main ou en bikini échancré sur LinkedIn. En effet, cette plateforme est plutôt dédiée aux relations professionnelles. D’un autre côté, rien ne sert de mettre une photo de vous en costard cravate et devant un ordinateur comme photo de profil pour TikTok, sauf si c’est réellement ce que vous souhaitez montrer.

La photo de profil doit vous ressembler. Si vous êtes étudiant et que vous avez du mal à arrondir vos fins de mois, il n’est pas forcément utile de vous montrer au volant d’une voiture de luxe, les doigts ornés de bijoux. Concrètement, il est préférable quela photo de profil vous définisseet que ceux qui visitent votre profil aient une première impression réussie de vous. Poster une photo de profil, ce n’est pas tout simplement appuyer sur « Choisir la photo ». Il s’agit d’une présentation de qui vous êtes. Ainsi, elle peut vous représenter, votre visage, votre entreprise, vos passions, ce qui vous anime dans la vie, bref, tout ce qui vous définit.

Lorsque vous parcourez les réseaux sociaux, vous découvrez une grande variété de photos de profil, avec :

Un homme ou une femme qui fait une grimace et qui trouve ça mignon, alors que ce n’est pas forcément le cas ;

Plusieurs personnes et vous êtes obligé de faire le tour de la galerie photo pour savoir à qui appartient réellement le compte ;

Une petite blague pour faire de l’esprit ou une petite citation pour avoir l’air philosophique ;

Un portrait tellement de face qu’on en vient à douter qu’il s’agisse réellement d’une photo de profil ;

Une photo qui date de 5 à 10 ans, avec quelques ridules sur le visage et une silhouette plus volumineuse, notamment au niveau du ventre ;

Une personne dont le style est resté en 2001 ;

Tellement de couleurs qui font mal aux yeux ;

Tellement de vide que vous en venez à douter de l’existence de la personne à qui appartient le compte ;

Etc.

En somme, la photo de profil doit vous présenter, VOUS, et rien ni personne d’autre. Assurez-vous qu’elle soit donc réussie, adaptée aux réseaux, sans fioriture, mais surtout stylée et moderne. À l’ère des réseaux sociaux, il serait dommage de passer pour une personne qui n’est plus dans le coup depuis les wizz sur MSN.

15 astuces pour prendre une photo de profil stylée

Femme qui se prend en photo Crédits : Maksym Belchenko

Maintenant que vous êtes à même de comprendre l’importance de la photo de profil, voici 15 astuces qui peuvent vous aider à réaliser la photo de profil parfaite.

Éviter les portraits de face

Portrait avec id scan Crédits : Prostock-Studio

Lorsque vous êtes de face, votre visage manque de vie ou, au contraire, déborde d’expression. De face, il est plus facile de distinguer les asymétries du visage, comme une lèvre plus haute que l’autre, une paupière tombante ou des oreilles décollées. Il ne faut pas oublier que, même si ce ne sont pas des défauts à proprement parler, il est nécessaire de mettre ses atouts en valeur. Pour une photo réussie synonyme de modernité, mettez-vous plus de profiltout en gardant les yeux sur l’objectif. Ainsi, il est plus facile de magnifier les traits de votre visage.

Choisir le bon fond pour la photo

Skieur qui prend un selfie en montagne Crédits : Kar-Tr

Le fond d’une photo est tout aussi important que le sujet de la photo elle-même. Vous avez beau être l’homme avec le regard le plus perçant ou la femme avec le sourire le plus ravageur, si en arrière-plan se trouve un chien qui a décidé de faire ses besoins exactement au moment où le photographe appuie sur le déclencheur, votre photo est fichue. Ce type de photo est à mettre en story Instagram avec la description « Quand la nature n’accepte pas ta fraîcheur » et récolter des « haha ».

Préférer le buste au portrait

Photo d’une femme qui sourit Crédits : Antonio_Diaz

Le buste est plus moderne que le portrait. Grâce à ce type de photo, vous vous approchez plus de la Joconde que de l’autoportrait de Vincent Van Gogh. De plus, avec le buste, vous avez la possibilité de mieux aérer la photo et d’intégrer un arrière-plan digne de ce nom.

Ne pas cacher son visage sur les réseaux pro

Femme qui cache son visage Crédits : Deagreez

Il ne s’agit en aucun cas d’une nouvelle mode où les recruteurs et ceux qui proposent un travail demandent à connaître votre visage, et votre VRAI visage. Être transparent sur un réseau social comme LinkedIn rend beaucoup plus crédible et sérieux. Ainsi, les recruteurs auront en face d’eux une personne réellement prête à se vendre et à travailler, et pas seulement à faire le rigolo sur Internet. Encore une fois, chaque réseau social tient un rôle bien précis. Lorsqu’il faut être sérieux, restez-le.

Être la seule femme / le seul homme sur la photo

Plusieurs jeunes sur une photo Crédits : undrey

Nous ne le dirons jamais assez, il faut que vous soyez la seule femme ou le seul homme sur votre photo de profil. Il s’agit d’une photo vous présentant, et non vos amis ou encore les membres de votre famille. Cela peut même embrouiller les idées si vous êtes une jeune fille dans la fleur de l’âge, que votre prénom date d’assez longtemps et que vous êtes entourée par les pensionnaires de la maison de retraite où vous faites du bénévolat. Cela reste gentil de vouloir les représenter, mais là, il est plus question de vous.

Opter pour un dessin réalisé par un professionnel

Dessin mystique de style vintage à la main Crédits : Istock

Si vous aimez les illustrations, les images numériques, les dessins ou encore les personnages d’animes, rien ne vous empêche d’en utiliser pour votre photo de profil. Attention! Il n’est pas question de poster le dessin d’une fleur que vous avez faite sur Paint ou pire, sur l’applicationNotes de votre smartphone.

Le mieux est d’utiliser une illustration réalisée par un professionnel. Déjà, parce que le rendu n’est pas du tout le même, et surtout parce que cela rajoute du cachet à votre profil.

Avant d’utiliser une illustration, un dessin ou une image qui ne vous appartient pas, demandez l’autorisation au professionnel. Si l’illustration, le dessin ou l’image vous représente, n’oubliez pas de créditer l’artiste pour son travail.

Réserver l’avatar pour les posts

plusieurs avatars Crédits : klyaksun

L’avatar est un petit personnage numérique supposé vous représenter. Ce petit être numérique possède normalement un visage qui ressemble au vôtre, avec les mêmes traits distinctifs. À la seule différence qu’il ne s’agit pas de vous. L’avatar reste un personnage, et la photo de profil devrait représenter une personne. Rien ne vous empêche d’utiliser l’avatar pour vos posts, mais il reste préférable d’utiliser une vraie photo de vous pour le profil.

Faites appel à un créateur numérique professionnel

Espace de travail d’un graphiste Crédits : Antonio_Diaz

Qu’il s’agisse de photos, d’illustrations ou du logo de votre entreprise, il est recommandé de passer par un professionnel. Le rendu d’un photographe professionnel sera toujours meilleur que la photo prise avec votre smartphone. Il existe des personnes qui ont passé plusieurs années à travailler le dessin numérique et la création de logo, justement pour faire monter les standards de qualité. Évidemment, cela a un coût, mais avoir un logo qui interpelle ou une photo qui représente aussi bien votre beauté extérieure qu’intérieure n’a pas de prix.

Faire appel à un professionnel prend encore plus son sens lorsque vous souhaitez créer une page professionnelle sur n’importe quel réseau social. Une bonne présentation de votre logo fait toujours plus sérieux qu’un logo ramassé sur n’importe quelle plateforme gratuite en ligne.

Faites vos photos en studio

Photoshoot en studio Crédits : LightFieldStudios

Lorsque vous faites un shoot en studio, vous avez plus de chances de vous créer une collection de photos originales et stylées. Il existe plusieurs avantages à faire un shoot en studio :

Vous êtes guidé par un professionnel qui peut représenter le meilleur de vous-même ;

La lumière est maîtrisée, donc, peu importe que vous soyez devant un fond blanc ou un fond noir, le rendu sera toujours à la limite de la perfection ;

Vous pouvez choisir d’être sérieux ou de l’être moins. Un photoshoot signifie plusieurs prises de vue photographiques. Vous êtes libre de définir laquelle doit aller sur le profil de tel réseau social. Que vous ressembliez au parfait travailleur ou à une icône d’Hollywood, vous pouvez être sûr d’obtenir des photos qui méritent d’être votre portfolio.

Le portrait à fond blanc, c’est « has been »…

Portrait fond blanc Crédits : SanneBerg

Une photo en portrait sur un fond blanc ressemble énormément à une photo d’identité. Personne ne peut vous interdire d’utiliser une photo d’identité sur les réseaux sociaux, mais pour ce qui est du style, ce n’est pas ce qu’il y a de plus poussé ou recherché.

… Sauf si la photo est faite par un professionnel

Studio photo et fond blanc Crédits : BorisRabtsevich

Encore une fois, le professionnel connaît son métier. S’il vous dit qu’il peut vous réaliser le portrait parfait en fond blanc, il faut lui faire confiance. De toute façon, si finalement la photo ne vous plaît pas, vous pouvez toujours essayer de guider le photographe et de lui faire comprendre votre vision. Lorsqu’il est question de style, toute idée est bonne à prendre!

Soyez naturel(le) sur la photo

Semme qui sourit derrière une lame tropicale Crédits : Ridofranz

Sur une photo de profil, vous n’êtes pas obligé de sourire si vous n’en avez pas envie. Votre visage ne doit pas forcément être dégagé, les cheveux en arrière et les yeux grands ouverts. Il n’est pas question d’une photo de passeport. L’essentiel est d’en mettre plein la vue à celui ou celle qui visite votre profil. Un demi-sourire au coin est une idée à envisager. Un portrait avec les cheveux légèrement tombants sur le visage peut créer une photo incroyable. Les yeux doucement plissés ajoutent une pointe de mystère et incitent le visiteur à faire le tour de votre profil. Mieux encore, il sera tenté de faire un tour du côté de vos autres profils sur les réseaux sociaux, et de s’abonner à plusieurs de vos comptes. Rappelez-leur que la visite d’un compte Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn ou Twitter est gratuite.

Ne maquillez pas trop votre visage…

Maquillage et pinceaux Crédits : FabrikaCr

Nous ne le rappellerons jamais assez, la photo de profil d’un compte de réseau social doit vous représenter telle que la personne que vous êtes. Il n’est pas forcément utile de vous couvrir de plusieurs couches de maquillage ou d’utiliser plusieurs filtres superposés pour que vous ressembliez à une tout autre personne, femme ou homme.

…Mais montrez-vous sous votre meilleur jour

Femme souriante au petit matin Crédits : sisterspro

Si modifier votre visage au point de ne plus le reconnaître n’est pas la meilleure idée qui soit, vous montrer comme une personne négligée qui ne prend pas soin d’elle est une idée encore pire. Prenez la peine de vous coiffer, de vous réveiller, de vous habiller correctement, en somme, d’être présentable. Certes, il n’est pas nécessaire de se comparer aux icônes de mode et de beauté, mais se préparer pour prendre une photo de profil est une étape à ne pas prendre à la légère.

Soyez vous-même

Senior qui s’amuse Crédits : Halfpoint

N’essayez pas d’être une autre personne. N’attendez pas de rejoindre les étoiles si vous êtes plutôt amené à voguer sur les mers. La personne qui se trouve devant la photo de profil de votre compte sur les réseaux doit pouvoir vous reconnaître et se faire une idée de qui vous pouvez être, rien qu’en analysant ce voit sur l’écran de son téléphone, de sa tablette ou de son ordinateur.