Prises il y a plus de 100 ans, ces photos ont été découvertes dans la glace de l'Antarctique

Vestiges d’un passé lointain, ces photos négatives ont été découvertes près de 100 ans après leur prise. Elles étaient préservées dans un bloc de glace de l’Antarctique avant d’être développées.

Crédit photo : Antarctic Heritage Trust

Ce sont les conservateurs du musée néo-zélandais Antarctic Heritage Trust qui ont révélé au grand jour le contenu de ces négatifs vieux d’un siècle. En effet, pendant plus de 100 ans, une boîte de négatifs a été préservée dans un bloc de glace en Antarctique.

Crédit photo :Antarctic Heritage Trust

C’est donc un siècle plus tard que les photos ont été découvertes et ont été développées puis numérisées. Ces photographies anciennes seraient celles de l’expédition Ross Sea Party, menée par Ernest Shackleton entre 1914 et 1917.

Crédit photo :Antarctic Heritage Trust

Durant cette expédition, une partie du groupe s’est retrouvée coincée dans leur hutte durant un blizzard alors que leur bateau avait été transporté par la force de la tempête. L’équipage a probablement été secouru mais leur boîte de négatifs était restée enterrée sous la glace.

Crédit photo :Antarctic Heritage Trust

Le travail de développement et de numérisation a été effectué par un photographe conservateur originaire de Wellington. Un travail minutieux qui nous permet de découvrir des images de cette région hostile à une époque où son exploration était totale.

Crédit photo :Antarctic Heritage Trust

Les images nous offrent un précieux témoignage de la vie de ses aventuriers et explorateurs qui foulaient un territoire sur lequel l'Homme ne s'était jamais aventuré auparavant : “C’est le premier exemple dont j’ai connaissance de négatifs non développés datant d’un siècle, et provenant de ces héros de l’Antarctique”. témoigne-t-il.