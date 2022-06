Sur une plage de Loire-Atlantique, le squelette d'un serpent géant de 130 mètres fait sensation

Cela fait dix ans que ce serpent géant de 130 mètres de long attire les curieux sur la plage du Nez de chien, en Loire-Atlantique. Pourtant, cela ne fait que quelques mois que ce géant des mers fait parler de lui. En cause, une vidéo TikTok faisant découvrir cette œuvre d’art aux internautes.

Crédit : saint-brevin.com

Il était visible entièrement grâce à la marée basse. Dimanche 29 mai, au matin, aux alentours de 11 heures 15, le Serpent d’Océan s’est dévoilé aux promeneurs de Saint-Brévins-les-Pins. Installée dans le cadre de la biennale d’art contemporain du parcours Estuaire entre Nantes et Saint-Nazaire, cette sculpture faite d’aluminium est devenue en quelques mois le deuxième site le plus visité de France (après la Tour Eiffel) sur Google Street View.

Cette modeste deuxième place du célèbre site de navigation virtuelle a sans doute été boostée par le succès d’une vidéo sur TikTok. Depuis, c’est virtuellement que le serpent et son long squelette sont observés sur Google Street View. Cependant, le Serpent d’Océan n’est pas un inconnu chez les Brévinois.

Une sculpture géante qui attire les promeneurs

Crédit : saint-brevin.com

Réalisée par l’artiste chinois Huang Yong Ping, la sculpture est devenue une réelle attraction pour touristes et curieux, s’installant comme une œuvre vivante sur la plage. Son corps ondulé ajoute effectivement cette impression de squelette vivant, pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Au début, le Serpent d’Océan n’avait pourtant pas la côte. Mais avec le temps, il a fini par gagner sa place dans le paysage de Saint-Brévins-les-Pins. « Il s’est inscrit dans le paysage, en témoignent les coquillages qui sont venus le coloniser et tous les photographes qu’il attire, surtout au coucher du soleil », confirme auprès de 20 Minutes Maud Blanchetière, directrice de l’office de tourisme de la ville.

Grâce à un entretien régulier, le Serpent d’Océan est destiné à prospérer sur la plage pour attirer encore plus de curieux.

Crédit : saint-brevin.com

Crédit : saint-brevin.com

Crédit : saint-brevin.com

Crédit : saint-brevin.com

Crédit : saint-brevin.com