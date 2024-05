2 milliards d'euros : en 2023, les amendes routières ont explosé leur record !

Selon un rapport de la Cour des Comptes, les recettes générées par les amendes routières ont dépassé la barre des 2 milliards d’euros en 2023. Un record !

L’année dernière, les radars ont flashé à foison ! Un nombre record d’amendes routières a été enregistré selon la Cour des comptes dans son dernier rapport, realyé par le site spécialisé Caradisiac. Elles ont dépassé les 2 milliards d’euros de recettes, soit une hausse de 7% par rapport à 2022. La dernière fois que les amendes routières avaient généré un chiffre record de recettes, c’était en 2017, juste sous la barre des 2 milliards d’euros.

Le rapport souligne que les amendes forfaitaires, c’est-à-dire réglées dans les délais, ont constitué 747 millions d’euros de recettes. En 2017, un chiffre record de 825 millions d’euros avait été établi. Ce sont donc les amendes majorées, dont le montant total s’évalue bien au-delà du milliard d’euros, qui ont permis de taper un record global.

Crédit photo : iStock

Depuis 2017, lrecettes avaient ensuite baissé drastiquement, notamment à cause des nombreux radars détruits, du mouvement des gilets jaunes et surtout avec la période pandémique du Covid-19, où les déplacements étaient limités.

L’année 2023 a donc été beaucoup plus prolifique, ce qui s’explique par l’augmentation du nombre de radars automatiques à travers la France. La Cour des Comptes rappelle que le parc a atteint 4661 appareils fin 2023, contre 4530 en 2022.

Un record avant une baisse progressive ?

Parmi ces radars, il y a notamment 1333 radars tourelles, 724 radars fixes, 527 radars feux rouges, 501 radars mobiles, 500 radars discriminants et 444 radars chantiers. Ce sont d’ailleurs ces derniers qui se sont largement développés en 2023 avec 104 nouveaux appareils.

En outre, le taux de disponibilité des radars a été beaucoup plus important. En 2023, 91% des radars étaient opérationnels, contre 87% en 2022 et 2021, et seulement 68% en 2019 à cause des gilets jaunes. Cependant, le vandalisme anti-radars reste lui aussi en hausse puisque la Cour des Comptes a estimé le coût des réparations à 19,6 millions d’euros, soit 3,2 millions d’euros de plus qu’en 2022.

Crédit photo : iStock

Enfin, la Cour des Comptes s’est lancée dans une projection de l’évolution de ces recettes et prévoit une baisse les prochaines années. En effet, le rapport prend en compte l’impact du changement climatique dans les décisions politiques à venir en matière de circulation routière.

Par exemple, la mise en place de zones à faibles émissions (ZFE) pourrait faire baisser considérablement le trafic routier dans les principales agglomérations françaises. La Cour des Comptes a d’ailleurs souligné que l’utilisation de la voiture avait chuté chez les Français, passant de 14 000 km en moyenne par an en 1995 à 10 830 km en 2022.