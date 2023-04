À 101 ans, le doyen des médecins français continue d'exercer pour ne pas abandonner ses patients

Le plus vieux médecin de France continue d’exercer alors qu’il est centenaire. Portrait.

Souvenez-vous il y a quatre ans, nous vous parlions du Docteur Christian Chenay, le plus vieux médecin de France qui continuait d’exercer malgré son âge avancé.

Âgé à l’époque de 97 ans, le praticien refusait en effet de partir à la retraite pour le plus grand bonheur de ses patients, avec lesquels il avait noué des liens privilégiés au fil du temps.

Figurez-vous que quatre ans plus tard, le Docteur Chenay, désormais centenaire, reste fidèle au poste et demeure plus que jamais le doyen des médecins français, à 101 ans.

Christian Chenay, le médecin le plus âgé de France à 101 ans, va recevoir les honneurs de ses pairs du Conseil de l'Ordre après 70 ans d'activité.

Le plus vieux médecin de France est âgé de 101 ans et continue de prendre soin de ses patients

Généraliste à domicile, il continue ainsi de recevoir les malades dans son cabinet de Chevilly-Larue, une ville du Val-de-Marne dans laquelle il s’est établi en… 1951, car c’était « un désert médical », selon lui.

Aujourd’hui, pas moins de 432 patients viennent encore le consulter, comme il l’a confié à nos confrères du Parisien.

On pourrait croire que le secret de sa longévité réside dans sa passion pour la médecine, mais il n’en est rien. De l’aveu même de l’intéressé, faire une carrière de médecin n’était pas une vocation au départ.

« J’ai fait médecine par hasard et si c’était à refaire je ne le referai pas », a-t-il ainsi raconté au quotidien francilien, ajoutant qu’il avait choisi cette voie « un peu par opportunité » après s’être blessé sévèrement en sautant d’un train en marche, durant la Seconde Guerre mondiale.

Une anecdote assez incroyable parmi tant d’autres dans une vie digne d’un roman.

Pour son record et en guise de reconnaissance de son travail, Christian Chenay va prochainement recevoir « un cadeau honorifique » de la part du Conseil de l’Ordre des Médecins du Val-de-Marne.

Une récompense bien méritée.