Ses médecins refusent de lui prescrire une mammographie, elle vit aujourd'hui avec un cancer du sein de stade 4

À 29 ans, Philecia La’Bounty a repéré une masse dans son sein gauche. Quand elle a demandé s’il était possible de réaliser une mammographie, ses médecins ont refusé à cause de son jeune âge et de l’absence d’antécédents familiaux. Elle vit aujourd’hui avec un cancer de stade 4.

Philecia La’Bounty est une jeune femme âgée de 33 ans qui vit en Californie. En 2018, alors qu’elle était au cinéma avec son petit-ami, elle a senti quelque chose d’anormal dans sa poitrine. En ajustant sa brassière de sport, elle a senti une boule dans son sein gauche, de la taille d’une bille.

À voir aussi

Crédit photo : Philecia La’Bounty

Philecia s’est rendue dans une clinique gratuite afin de réaliser une échographie. Selon le médecin, la jeune femme n’avait rien de grave puisque ce qu’elle avait senti n’était rien d’autre qu’un kyste bénin. Pour en avoir le coeur net, Philecia a demandé une mammographie, mais le médecin a refusé en prétextant qu’elle était trop jeune et qu’elle n’avait aucun antécédent familial.

« J’avais des analyses de sang parfaites, pas d’autres symptômes, pas d’autres masses, alors ils ont refusé tout autre traitement. Ils m’ont dit que j’étais trop jeune pour avoir un cancer du sein, que j’étais en bonne santé, que ce n’était qu’un kyste », a-t-elle expliqué.

Elle vit avec un cancer de stade 4

Malheureusement, la grosseur a évolué, jusqu’à atteindre les 8 centimètres de diamètre. Après un nouvel examen pris en urgence, Philecia a appris qu’elle était atteinte d’un cancer de stade 4, qui s’était propagé à ses poumons, ses ganglions lymphatiques et son sternum.

Crédit photo : Philecia La’Bounty

Aujourd’hui âgée de 33 ans, Philecia doit subir une chimiothérapie à vie. Elle a décidé de partager son histoire sur TikTok, afin de sensibiliser au cancer du sein. À travers sa vidéo, la jeune femme a tenu à prouver qu’il est très important de réaliser des mammographies et des examen au moindre doute, et de se battre pour sa santé. Pour rappel, le cancer du sein est le plus fréquent chez les femmes de plus de 50 ans, et 9% des cas concernent les femmes de moins de 45 ans.