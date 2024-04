À 92 ans, elle refuse de vendre sa maison malgré des offres successives à plusieurs millions

Aux États-Unis, une veuve âgée de 92 ans continue de faire de la résistance face au club de golf d’Augusta, très célèbre pour son tournoi prestigieux. Ce dernier souhaite étendre son parking, quitte à proposer des millions pour une propriété estimée à 310 000 euros.

Elizabeth Thacker ne compte pas céder ! Âgée de 92 ans, cette veuve occupe une maison située à Augusta, dans l’État de Géorgie, depuis 1959. Augusta, c’est surtout une ville mondialement connue pour son prestigieux tournoi de golf international, le Masters d’Augusta.

Chaque année, au début du mois d’avril, ce sont environ 40 000 personnes qui viennent assister au tournoi. Une affluence qui ne cesse de grandir, poussant le club de golf, le Augusta National Golf Club, à étendre son espace, aux dépens des riverains.

Crédit photo : iStock

Durant ces vingt dernières années, selon le Wall Street Journal, le club aurait dépensé environ 200 millions de dollars (soit environ 188 millions d’euros) pour acheter une centaine de terrains. Au total, ce sont 270 hectares qui ont été récupérés, soit une extension de 75% pour le club de golf, détruisant résidences et zones commerciales.

Seulement voilà, face à cette boulimie de terrains, le club de golf a dû affronter quelques résistances. Quand les premières maisons ont disparu, les prix ont inévitablement augmenté pour celles qui restaient intactes. Un riverain, nommé William Hatcher, a refusé jusqu’à céder à contre-coeur en 2013 : “Quand ils ont démoli la maison, mes enfants étaient là. Je ne pouvais pas regarder. Nous pouvons encore en quelque sorte dire où c’était, mais personne d’autre ne le peut”, confiait-il au site NJ.com en 2016.

Crédit photo : The Sun

Elle refuse des millions pour une maison valant 330 000 dollars

Aujourd’hui, une seule et même personne résiste encore et toujours à l’envahisseur : Elizabeth Thacker. Avec son mari Herman, elle a adressé refus sur refus pendant des années. En 2016, Herman témoignait leur capacité de résistance, indiquant que tout l’argent du monde ne serait jamais à la hauteur de la valeur sentimentale d’une propriété dans laquelle ils ont élevé leurs enfants, avant d'accueillir petits-enfants et arrière-petits-enfants : “L’argent ne fait pas tout”.

Crédit photo : Augusta Chronicle

Depuis le décès de son époux, en 2019, elle continue de faire de la résistance, malgré les offres faramineuses ! Sa maison, située au 1 112 Stanley Road, est estimée à hauteur de 330 000 dollars (soit environ 310 000 euros). Après avoir acheté quasiment la totalité du quartier, le club de golf, qui souhaite étendre son parking, continue d’insister, quitte à proposer des millions de dollars au couple, puis à la veuve.

Des offres vaines puisque la fille d’Elizabeth Thacker a confirmé à Fox Business, le 12 avril dernier, que sa famille était toujours propriétaire : “Et oui, ma mère y vit toujours”. De plus, le couple de retraités avait déjà trouvé son compte en acceptant de vendre une autre de leurs propriétés au club de golf. Une petite maison située en bas de la même rue, vendue pour environ 1,2 million de dollars (soit environ 1,1 million d'euros). Conclusion : “Le 1 112 Stanley Road n’est pas à vendre”.