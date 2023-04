Pour la première fois, cette enseigne de déstockage devient la marque préférée des Français

Selon un classement publié par EY-Parthenon, Action est l’enseigne préférée des Français en 2023. Elle passe devant Decathlon et Leroy Merlin, en tête depuis plusieurs années.

Action est une enseigne de déstockage qui est arrivée en France il y a près de 10 ans, en 2012. Depuis son implantation, 730 magasins ont ouvert dans le pays. Selon le classement annuel EY-Parthenon publié ce mercredi 5 avril, Action est devenue l’enseigne préférée des Français en 2023.

Elle est passée devant Decathlon et Leroy Merlin qui ont perdu des places puisqu’en 2020, Decathlon était à la tête du classement. Leroy Merlin était quant à elle première en 2021 et 2022.

“Action progresse année après année à la fois en taux de pénétration des Français (80% des acheteurs d’objets du quotidien vont chez Action, +4 points en 2022) et en taux de fanatisation des clients (57% des clients d’Action se déclarent fans de l’enseigne, +8 points)”, ont expliqué Julia Amsellem, Guy-Noël Chatelin et Frédéric Fessart, les auteurs de l’étude.

Une progression fulgurante pour Action

Si Action est en tête du classement cette année, c’est sans doute lié à la période d’inflation que nous traversons.

Face à la hausse des prix, les Français cherchent des bonnes affaires et souhaitent dénicher des produits de marques à prix cassés. Cependant, Action était en hausse dans le classement depuis plusieurs années puisqu’elle était à la 9ème place en 2020, la 7ème en 2021 et la 3ème en 2022.

“Action, lauréat tous secteurs confondus, illustre cette réussite avec une offre centrée sur des prix très bas mais aussi, et surtout, sur une expérience d’achat jugée parmi les plus efficaces et agréables. Plus de 80% des répondants reconnaissent modifier leurs comportements, en premier lieu par la chasse aux promotions et aux bons plans, puis par la baisse des volumes achetés, le report vers des produits moins chers et bien sûr vers la fameuse seconde main”, ont analysé les auteurs de l’étude.

À la suite du classement, on retrouve Decathlon et Leroy Merlin, suivi de McDonald’s, Fnac, Amazon, Picard, Ikea, Leclerc et Histoire d’Or.