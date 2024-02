«C'est un peu la galère» : à 17 ans, Nolan s'occupe de la ferme de son patron pendant que celui-ci manifeste sur un barrage

En Ille-et-Vilaine, un agriculteur a décidé de rejoindre ses confrères sur un barrage routier pour manifester. Quand il n’est pas là, c’est Nolan, 17 ans, qui gère son exploitation.

Depuis plusieurs semaines, les agriculteurs se mobilisent pour faire entendre leurs revendications. Nombreux d’entre eux ont décidé de monter au volant de leurs tracteurs pour créer des barrages sur les routes. Mais quand ces agriculteurs quittent leur ferme pour manifester, qui s’occupe des animaux et de l’exploitation ?

En Ille-et-Vilaine, un agriculteur de Saint-Malo-de-Phily a décidé de se mobiliser en rejoignant ses confrères sur un barrage. Ainsi, il ne peut se rendre à sa ferme que tôt le matin et tard le soir. Entre-temps, il peut compter sur Nolan, son apprenti agriculteur âgé de 17 ans.

À 17 et 15 ans, ils gèrent l’exploitation

Heureusement, Nolan n’est pas seul pour gérer la ferme puisqu’il travaille avec Soan, un stagiaire de 15 ans. À deux, les garçons entretiennent toute l’exploitation.

“Tout seul, ce serait compliqué, affirme l’agriculteur. Depuis une semaine, je n’ai pas pris une seule tâche administrative, je n’ai pas ouvert le courrier. Il ne faut pas lâcher.”

Crédit photo : iStock

Pour toute question ou problème éventuel, l’agriculteur reste joignable par téléphone. En plus de cela, son barrage est situé à quelques kilomètres de l’exploitation. Chaque jour, Nolan et Soan nourrissent 70 vaches et doivent faire rentrer 8 000 volailles pour la nuit.

“Souvent, je fais ça avec mon patron quand même, parce qu’à deux c’est toujours plus facile. Cette semaine on a un stagiaire qui aide donc ce n’est pas trop mal mais sinon on est tout seul, c’est un peu la galère. Je gère ce que je peux”, a confié Nolan.

Une situation qui loin d'être la seule dans le pays puisque depuis plusieurs semaines, les agriculteurs doivent trouver des moyens pour gérer leurs exploitations tout en continuant de se mobiliser.