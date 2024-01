« Arrêtez d'acheter de la merde » : Karine Le Marchand apporte son soutien aux agriculteurs en colère

Karine Le Marchand soutient le mouvement de protestation des agriculteurs et l'a fait savoir à sa manière.

Alors que la colère des agriculteurs ne faiblit pas, le mouvement a reçu un soutien pour le moins inattendu - mais somme toute logique - en la personne de Karine Le Marchand.

Très attachée aux métiers de la terre, la présentatrice de « L’amour est dans le pré » s'est ainsi rendue sur l'un des axes bloqués par des agriculteurs en Seine-et-Marne, afin de soutenir ceux « qui se battent pour que l'on continue à avoir une souveraineté et à manger des choses de qualité ».

Crédit photo : BFM TV / Capture d'écran

Karine Le Marchand au chevet des agriculteurs

La scène s'est déroulée ce lundi 29 janvier sur l'autoroute A4 au niveau de la ville de Jossigy, sous les yeux des caméras de BFM TV.

Karine Le Marchand n'était pas venue les mains vides puisqu'elle a apporté des croissants aux manifestants. Un choix de viennoiseries loin d'être anodin selon elle, puisqu'il ferait référence à un épisode fondateur lorsque les boulangers parisiens mécontents auraient jadis créé le croissant pour contourner les taxes sur le sel. Une anecdote invérifiable et non attestée par les historiens, soit dit en passant.

« Il faut que nous aussi on vous dise qu'on vous aime et qu'on vous remercie (...) On est avec vous et les Français sont avec vous, donc ne lâchez rien », a-t-elle lancé devant les journalistes, tout en appelant les Français à revoir leurs habitudes alimentaires pour épauler l'agriculture du pays.

« Beaucoup d'entre vous devinent que ce n'est pas feint mon attachement à votre corporation », a ajouté Karine le Marchand en s'adressant directement aux agriculteurs présents.

« Si vous réussissez à avoir un mouvement dur, pérenne, sans violence, vous ferez la différence avec tous les autres mouvements (...) Je crois qu'on a compris votre détresse, et qu'on a compris aussi que malgré tout, ce sont les politiques qui décident, et que vous avez eu beau vous battre et faire des mouvements de protestation, ils n'ont jamais été entendus », a-t-elle poursuivi.

« Ce n'est pas normal qu'on puisse casser les prix d'achat du producteur pour faire des promos (...) Les promotions d'aujourd'hui dans les supermarchés sont le cimetière de nos frigos de demain ».

« Les consommateurs peuvent changer la donne. À un moment donné, il faut arrêter d'acheter de la merde », a-t-elle surenchéri en ciblant la grande distribution.

Crédit photo : iStock

Karine le Marchand a toutefois tenu à préciser, plus tard, que ces propos ne s'adressaient pas aux Français les plus modestes.

Pour rappel, l'animatrice a toujours clamé haut et fort son attachement à l'agriculture. Elle a d'ailleurs produit un documentaire, intitulé « Familles de paysans, 100 ans d'histoire », diffusée à l'automne dernier sur M6. Elle a par ailleurs été décorée de la Croix d'officier du mérite agricole, qui lui a été remise par le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau, le 6 novembre 2023.