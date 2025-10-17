Un policier de 48 ans tué par un ami chasseur alors qu'ils traquaient le cerf

Par |

Nathan Kaas / Un chasseur qui tient son fusil de chasse sous son bras

Aux États-Unis, un père de famille et lieutenant de police est mort après avoir reçu un tir de fusil de chasse accidentel.

Les faits se sont déroulés dimanche 12 octobre dans la forêt nationale de Caribou-Targhee dans l’Idaho (États-Unis), rapporte People.

Ce jour-là, Nathan Kaas, lieutenant de police et père de famille de 48 ans, était parti chasser avec un ami. Le duo s’apprêtait à pister des cerfs mulets lorsque le drame s’est produit.

Un cerf dans la natureCrédit Photo : iStock

Comme le précise le magazine américain, le camarade du policier a sorti son fusil de chasse de son étui. L’arme s’est déclenchée accidentellement et un tir a touché Nathan Kaas à la cuisse.

Selon le San Bernardino Sun, la victime a succombé à une hémorragie. À noter que l’identité du tireur n’a pas été dévoilée.

Nathan KaasCrédit Photo : Help a Hero

Père de trois enfants

À la suite du décès de Nathan Kaas, une collecte de fonds a été lancée par l’association « Help a Hero » pour soutenir sa famille. La description révèle que le défunt était marié et père de trois enfants.

« On se souviendra de lui comme d’un ami, d’un père, d’un fils, d’un frère, d’un oncle et d’un ami loyal », a indiqué son entourage.

Avant d’ajouter :

« Le caractère protecteur et mentor de Nathan incarnait la fierté du bureau du shérif du comté de Riverside (…). Sa relation, son amour et son dévouement envers Jésus-Christ ont renforcé son influence sur les nombreuses personnes qu'il a rencontrées au cours de sa vie ».

Nathan KaasCrédit Photo : Help a Hero

La mort accidentelle du policier survient deux jours seulement après celle de Kaylanee Orr, 21 ans, décédée d'une blessure par balle accidentelle alors qu'elle chassait avec sa famille dans l'Idaho le 10 octobre, selon plusieurs sources.

Début octobre, un autre accident de chasse a eu lieu dans une forêt proche de la ville d’Iowa City. Un adolescent de 17 ans est mort après avoir été confondu avec un écureuil par un chasseur.

Source : People
Suivez nous sur Google News
Chasseur Chasse

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Un écureuil
Il confond un adolescent de 17 ans avec... un écureuil et le tue lors d'une partie de chasse
Ian Stasko et Andrew Porter
Deux chasseurs d’élans de 25 ans meurent frappés par la foudre
Daniele Barolo / Un chasseur dans la forêt
Un chasseur veut abattre un sanglier, rate et tue son collègue à la place
Un &eacute;l&eacute;phant
Malgré sa condamnation, un chasseur d’éléphants récupère plusieurs de ses trophées en appel
Le chasseur pose avec le babouin mort
Un chasseur tue un babouin albinos rarissime et l'empaille pour l'exposer en trophée