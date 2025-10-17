Un policier de 48 ans tué par un ami chasseur alors qu'ils traquaient le cerf

Aux États-Unis, un père de famille et lieutenant de police est mort après avoir reçu un tir de fusil de chasse accidentel.

Les faits se sont déroulés dimanche 12 octobre dans la forêt nationale de Caribou-Targhee dans l’Idaho (États-Unis), rapporte People.

Ce jour-là, Nathan Kaas, lieutenant de police et père de famille de 48 ans, était parti chasser avec un ami. Le duo s’apprêtait à pister des cerfs mulets lorsque le drame s’est produit.

Crédit Photo : iStock

Comme le précise le magazine américain, le camarade du policier a sorti son fusil de chasse de son étui. L’arme s’est déclenchée accidentellement et un tir a touché Nathan Kaas à la cuisse.

Selon le San Bernardino Sun, la victime a succombé à une hémorragie. À noter que l’identité du tireur n’a pas été dévoilée.

Crédit Photo : Help a Hero

Père de trois enfants

À la suite du décès de Nathan Kaas, une collecte de fonds a été lancée par l’association « Help a Hero » pour soutenir sa famille. La description révèle que le défunt était marié et père de trois enfants.

« On se souviendra de lui comme d’un ami, d’un père, d’un fils, d’un frère, d’un oncle et d’un ami loyal », a indiqué son entourage.

Avant d’ajouter :

« Le caractère protecteur et mentor de Nathan incarnait la fierté du bureau du shérif du comté de Riverside (…). Sa relation, son amour et son dévouement envers Jésus-Christ ont renforcé son influence sur les nombreuses personnes qu'il a rencontrées au cours de sa vie ».

Crédit Photo : Help a Hero

La mort accidentelle du policier survient deux jours seulement après celle de Kaylanee Orr, 21 ans, décédée d'une blessure par balle accidentelle alors qu'elle chassait avec sa famille dans l'Idaho le 10 octobre, selon plusieurs sources.

Début octobre, un autre accident de chasse a eu lieu dans une forêt proche de la ville d’Iowa City. Un adolescent de 17 ans est mort après avoir été confondu avec un écureuil par un chasseur.