Elle combat son cancer à 9 ans et devient infirmière dans l'hôpital pour enfants qui l'a soignée

À l’âge de 6 ans, Laura Shinn a appris qu’elle avait un cancer. Des années plus tard, elle a vaincu la maladie et est devenue infirmière en oncologie dans l’hôpital dans lequel elle a été soignée.

Laura Shinn est une quarantenaire qui vit à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Alors qu’elle était âgée de 6 ans, elle a ressenti plusieurs symptômes semblables à un rhume et avait le nez bouché en permanence.

Après une semaine de maladie, sa mère a essayé de lui déboucher le nez avec une petite seringue, en vain. Elles se sont alors rendues aux urgences et ont pris rendez-vous chez un ORL. Ce dernier a fait une biopsie afin d’identifier la masse qui obstruait le nez de la fillette.

Crédit photo : Laura Shinn

À ce moment-là, Laura a appris qu’elle était atteinte d’un cancer des tissus mous appelé rhabdomyosarcome embryonnaire. La tumeur était si proche de son cerveau que les médecins l’ont jugée inopérable. Pour l’éliminer, Laura a dû suivre un traitement composé de chimiothérapie et de six semaines de radiothérapie.

Elle est hospitalisée pendant deux ans

Pour suivre son traitement, Laura a été admise dans l’hôpital pour enfants de la Nouvelle-Orléans. Après deux ans, elle a finalement terminé son traitement.

« Au cours de mes deux années de traitement, l’hôpital est devenu ma maison, a-t-elle confié. Les infirmières et le personnel qui y travaillaient ainsi que les autres patients et leurs familles sont tous devenus mes amis. Je connaissais les tenants et les aboutissants de chacun, et interagir avec le personnel hospitalier et les autres patients est devenu ma nouvelle normalité. »

Crédit photo : Laura Shinn

Par la suite, Laura a reçu une chimiothérapie à domicile, qui lui a été dispensée par une infirmière avec laquelle elle a noué des liens très forts.

« Elles et moi sommes encore très proches à ce jour. Notre connexion m’a inspirée à explorer la médecine. J’ai réalisé que les prestataires de soins de santé peuvent occuper une place importante dans nos vies », a expliqué Laura.

Elle devient infirmière dans l’hôpital qui l’a soignée

Grâce à son traitement, Laura a fini par guérir du cancer. À l’âge de 22 ans, elle a décidé d’étudier dans une école d’infirmière et a obtenu son diplôme en mai 2005. Elle a alors postulé pour un poste d’infirmière dans l’hôpital pour enfants où elle a été soignée. Bien qu’elle voulait travailler dans le service d’oncologie, aucune place n’était disponible pour l’accueillir. Cependant, l’ouragan Katrina s’est abattu sur le pays, ce qui a créé des postes vacants, que Laura a accepté. Finalement, la jeune femme a réussi à travailler dans le service qui lui a sauvé la vie quelques années plus tôt.

« Lorsque j’étais infirmière, certaines familles étaient à l’hôpital pendant des semaines, a expliqué Laura. Que les patients soient là pour la chimio ou pour des complications de leurs traitements, c’était mon travail de m’occuper d’eux jour après jour. Répondre à leurs besoins à ce niveau a créé un lien particulier. »

Crédit photo : Laura Shinn

Laura est restée infirmière dans ce service de 2005 à 2019. Depuis, elle prend en charge des enfants ayant subi une greffe de moelle osseuse. Aujourd’hui, Laura est âgée de 42 ans et est devenue un vrai exemple pour tous les patients de l’hôpital.

« Il est crucial de leur rappeler que cette seule piqûre d’aiguille, cette seule série de chimio ou cette seule greffe fait partie d’une histoire plus vaste et non de la totalité, a affirmé Laura. Aider les patients à envisager l’autre côté du traitement et ce qui les attend par la suite, leur rappeler qu’ils peuvent aller au-delà de ça, c'est la meilleure partie de ce que je fais. »