« On n'a pas le droit de baisser les bras » : cette mère lance un appel au don de moelle osseuse pour sauver sa fille

À Allauch, dans le département des Bouches-du-Rhône, une mère de famille lance un appel au don de moelle osseuse dans l’espoir de sauver sa petite fille, Lucie, atteinte d’une maladie du sang.

En Provence, à Allauch, Bénédicte est une mère de famille qui a lancé un appel à l’aide qui sonne comme un cri de désespoir. En effet, cette jeune maman a une petite fille nommée Lucie, âgée de 5 ans, qui est atteinte d’une aplasie médullaire.

Crédit photo : iStock

Il s’agit d’une maladie du sang qui empêche le bon fonctionnement de la moelle osseuse de la petite fille. Ainsi, la moelle osseuse ne produit plus ou pas assez de globules rouges et de plaquettes, indispensables au bon fonctionnement de l’organisme.

« On nous a tout de suite dit que la meilleure solution serait une greffe de moelle osseuse », a déclaré Bénédicte.

Un appel au don de moelle osseuse

Pour sauver sa petite fille, Bénédicte a donc lancé un appel au don de moelle osseuse. Pour le moment, aucun donneur compatible n’a été trouvé parmi les proches de l’enfant. Le frère de Lucie a été testé, et même s’il avait une chance sur quatre d’être compatible, le résultat s’est avéré négatif.

« C’est une deuxième douche froide de se dire que sur cette planète, il n’y a pas une personne qui est en mesure de sauver notre fille. S’il y avait plus d’inscrits dans le registre, on aurait peut-être eu l’opportunité d’avoir un donneur compatible avec Lucie. On a élargi les recherches au niveau national et international et on n’a jamais trouvé de donneur compatible. On reste optimistes : notre enfant, c’est toute notre vie, c’est notre avenir, c’est notre joie de vivre. On n’a pas le droit de baisser les bras », a regretté Bénédicte.

Crédit photo : iStock

Pour s’occuper de sa fille qui ne peut plus aller à l’école, Bénédicte a arrêté de travailler et reste avec elle. Aujourd’hui, Lucie ne peut plus pratiquer d’activités, alors qu’elle rêve de recommencer à faire de la danse, et elle doit suivre un lourd traitement médicamenteux en attendant sa greffe.

S’inscrire en tant que donneur

En France, seulement 350 000 personnes sont inscrites pour donner leur moelle osseuse, et l’on compte 1 200 personnes dans le département des Bouches-du-Rhône. Pourtant, cette pratique reste simple et peu douloureuse.

« Je me sens le devoir de porter la parole pour tous ces enfants et adultes qui sont en attente d’un donneur. Donner sa moelle osseuse, c’est quelque chose de très simple, mais qui semble compliqué pour les gens. On confond souvent avec la moelle épinière », a affirmé Bénédicte.

Crédit photo : iStock

Si vous souhaitez participer et faire don de votre moelle osseuse, vous pouvez en faire la demande sur le site de l’Agence de la biomédecine. Pour cela, il suffit d’être âgé de 18 à 35 ans et d’être en parfaite santé. Dans certains cas, le don peut se faire jusqu’à l’âge de 60 ans. Pour savoir si vous êtes compatible avec un malade, 80% des tests se font par prise de sang.

Une démarche simple qui pourrait sauver des vies et aider la petite Lucie à vaincre sa maladie.