Attentat de Sydney : Ahmed, le héros qui a désarmé l'un des tireurs, révèle enfin les raisons de son acte de bravoure

Deux semaines après le terrible attentat en Australie, Ahmed, qui est intervenu pour désarmer l’un des deux tireurs, est revenu sur cet épisode marquant.

Le 14 décembre dernier, une fusillade a éclaté sur la plage de Bondi, à Sydney, en Australie. Deux hommes ont ouvert le feu sur une foule présente sur la plage. Ce jour-là, près de 1 000 personnes s’étaient réunies pour célébrer la fête juive de Hanoukka. 15 personnes sont décédées au cours de cette tuerie, dont Matilda, une petite fille âgée de 10 ans.

Lors de cette tragédie, une personne s’est illustrée par son courage. Il s’agit d’Ahmed Al Ahmed. Cet homme de 43 ans s’est en effet jeté sur l’un des deux tireurs, afin de le désarmer. Les images de son intervention héroïque ont fait le tour du monde.

Ahmed El Ahmad, épicier de 43 ans, est le héros qui a risqué sa vie pour en sauver d’autres, pendant l’attentat terroriste contre des juifs qui fêtaient Hanouka sur Bondi beach à Sydney.

Le monde devrait enseigner son exemple face aux antisémites minables.https://t.co/NEKfxgZlFN — Marion Van Renterghem (@MarionVanR) December 14, 2025

“L’empêcher de tuer des innocents.”

Ce lundi 29 décembre, Ahmed est revenu sur cet épisode marquant. Après avoir affirmé qu’il se sentait “redevable” envers l’Australie, il a expliqué comment il avait fait pour désarmer le tireur. Selon ses explications, il lui a sauté dans le dos, l’a maintenu avec sa main droite et lui a dit : “Lâche ton arme, arrête ce que tu es en train de faire”.

Crédit photo : @MarionVanR / X

Ahmed a confié à une chaîne américaine avoir voulu empêcher le tireur de “tuer des innocents”.

“Mon objectif était simplement de lui prendre son arme et de l’empêcher de tuer des êtres humains et des innocents. Je ne veux pas voir des gens se faire tuer devant moi, je ne veux pas voir de sang, je ne veux pas entendre son arme, je ne veux pas voir des gens crier et supplier, demander de l’aide. Je sais que j’ai sauvé beaucoup de vies, mais je suis désolé pour celles qui ont été perdues”, a-t-il déclaré à CBS News.

Ahmed, un héros remercié par tout un pays

Ahmed a reçu plusieurs balles dans l’épaule durant cet attentat et une cagnotte a été créée pour le soutenir et le remercier. Celle-ci lui a permis de recevoir plus de 2,5 millions de dollars, qui lui ont été remis sur son lit d’hôpital.

En plus de cela, ce père de deux enfants, qui a fui la Syrie pour aller en Australie, sera récompensé par le gouvernement. Ce dernier a accepté d’accélérer les procédures pour accorder des visas à la famille d’Ahmed.