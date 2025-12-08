Au Louvre, une inondation endommage 400 ouvrages reliés du département des Antiquités égyptiennes

Une inondation a eu lieu au musée du Louvre le 26 novembre. Près de 400 ouvrages appartenant au département des Antiquités égyptiennes ont été endommagés.

Les drames se succèdent au Louvre. Un cambriolage a eu lieu le 19 octobre et des bijoux d’une valeur inestimable ont été dérobés dans la galerie d’Apollon. Neuf pièces ont été volées et le préjudice est estimé à 88 millions d’euros. Si les quatre suspects qui auraient participé au cambriolage ont été arrêtés, les bijoux sont toujours introuvables.

Crédit photo : Musée du Louvre

Et les catastrophes s’enchaînent au musée du Louvre. Le 26 novembre, une fuite d’eau d’une canalisation au plafond de l’une des salles s’est produite et a inondé une bibliothèque du département des Antiquités égyptiennes. La fuite a eu lieu aux alentours de 20h40 et provenait du réseau hydraulique qui alimentait le chauffage et le système de ventilation de la bibliothèque.

400 livres endommagés

400 ouvrages ont été endommagés par cette inondation. Il s’agissait de revues d’égyptologie et de la documentation scientifique utilisée par les chercheurs. Ces ouvrages reliés dataient de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème.

Crédit photo : Musée du Louvre

“Aucun ouvrage patrimonial n’est concerné par ce dégât. A ce stade, nous n’avons pas de pertes irrémédiables et définitives sur ces collections. Ce sont des documents extrêmement utiles et très consultés mais pas du tout uniques au monde. Ils vont sécher, on va les envoyer chez le relieur pour les remettre en état puis ils seront remis sur étagère”, a expliqué Francis Steinbock, administrateur général adjoint du musée, au Figaro.

Une enquête a été ouverte

Selon les premiers éléments de l’enquête, le réseau de canalisation était obsolète. À l’arrêt depuis plusieurs mois, il devait être remplacé en septembre 2026. La fuite a été causée par l’ouverture d’une vanne de ce système et une enquête interne est en cours pour déterminer les causes précises de l’ouverture de cette vanne.

“Ce nouvel incident confirme une situation qui se dégrade depuis trop longtemps. Fragilité des infrastructures, absence de visibilité stratégique sur les travaux, conditions de travail dégradées : la protection des collections comme la sécurité des agentes et agents et des visiteurs restent insuffisamment garanties”, a déploré le syndicat.

Des travaux de rénovation et de modernisation du musée devraient être effectués prochainement. Pour récolter assez d’argent pour mener ces travaux, les prix des billets pour les visiteurs extra-européens vont augmenter de 45%. De cette façon, la direction de l’établissement espère régler les problèmes de vetusté de l’établissement.