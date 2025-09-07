Une fillette de 8 ans kidnappée, elle assiste impuissante au meurtre de toute sa famille et sort un livre 25 ans après

À l’âge de 8 ans, Shasta Goene a été kidnappée avec son frère et a vécu l’horreur pendant des semaines. 25 ans plus tard, elle se confie sur ce traumatisme dans un livre bouleversant.

C’est un drame qui marque toute une vie. Alors qu’elle n’avait que 8 ans, Shasta Goene a été kidnappée. Un homme s’est introduit chez elle et a tué ses parents ainsi que l’un de ses frères. Lors de cet événement tragique survenu en mai 2005, l’homme a kidnappé Shasta et son frère Dylan, âgé de 9 ans.

Crédit photo : Getty Images

Pendant plusieurs semaines, Shasta a été victime de violences physiques et sexuelles. Ses proches ont signalé sa disparition et elle a finalement été retrouvée en juillet de la même année, dans un restaurant. La petite fille a été secourue 47 jours après sa disparition. Malheureusement, les restes de son frère ont été retrouvés dans un camping voisin.

Un témoignage bouleversant

Le ravisseur n’était autre que Joseph Esward Duncar, un tueur en série et pédophile, qui a été arrêté et condamné. 25 ans plus tard, Shasta a décidé de sortir un livre pour parler de ce qu’elle a vécu. L’ouvrage est intitulé “Hors du bois : une fille, un tueur et une lutte de toute une vie pour retrouver le chemin du retour” et a été écrit par Gregg Olsen, qui a recueilli le témoignage bouleversant de Shasta.

Dans ce livre, la jeune femme se confie sur ce qu’elle a vécu, et notamment sur la culpabilité qu’elle a ressenti de s’en être sortie alors que son frère a été tué.

“Pendant des années, j’ai eu l’impression de crier dans le vide. J’aspirais à partager mon histoire, mais personne ne pouvait vraimen m’écouter. C’était trop. Trop terrible à entendre”, a confié Shasta au média Oprah Daily.

Crédit photo : Getty Images

Aujourd’hui, Shasta est maman de cinq petits garçons et a une force incroyable. Elle affirme que “plus rien ne peut la briser maintenant” et se sent capable de survivre à toutes les épreuves de la vie. Sa force, elle veut la transmettre aux autres personnes qui ont vécu un traumatisme similaire.

“Je veux que les autres survivants sachent qu’ils ne sont pas seuls, qu’il est normal de se sentir brisé et que guérir ne consiste pas à se sentir “mieux” ; il s’agit d’essayer de continuer, même quand tout autour de soi nous incite à abandonner. Guérir n’est pas une chose magnifique ; c’est l’une des choses les plus difficiles que l’on puisse faire”, a-t-elle confié.

Malheureusement, l'histoire de Shasta montre que les kidnappings ne sont pas rares. En mai dernier, une adolescente de 16 ans a été enlevée par un automobiliste et à réussi à s'enfuir grâce à son incroyable sang-froid. En 2022, des chauffeurs de bus ont sauvé un enfant de deux ans victime d'un kidnapping.

Des drames qui donnent froid dans le dos.