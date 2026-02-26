Aveuglé par le soleil, il roule sur son grand-père avec son tracteur

En début de semaine, un accident de travail a failli tourner au drame sur une exploitation agricole située dans les Vosges.

Une journée de travail ordinaire a été marquée par un incident qui a nécessité l’intervention des secours.

Un agriculteur septuagénaire s’est accidentellement fait rouler sur la jambe par un tracteur, au volant duquel se trouvait son petit-fils, stagiaire à la ferme.

Le soleil à l’origine de l’accident

Les faits se sont déroulés en fin après-midi, mardi 24 février, sur une exploitation agricole familiale située à Ruppes, une commune des Vosges.

Que s’est-il passé ? Selon le quotidien régional Vosges Matin, un adolescent en stage réalisait une manœuvre à bord d’un tracteur.

Jusqu’ici, rien d’anormal, mais le jeune apprenti a été ébloui par le soleil. Aveuglé, il n’a pas vu son grand-père, qui se trouvait à côté, et lui a roulé sur la jambe, précisent nos confrères.

Direction l’hôpital

Face à cette situation, les secours ont été alertés, et une équipe a été dépêchée sur les lieux sur l’accident.

Les secours ont rapidement pris en charge la victime, âgée de plus de 70 ans. Selon eux, elle souffrait vraisemblablement d’une fracture au genou. Elle a été conduite d’urgence au centre hospitalier de Neufchâteau.

À ce jour, aucune information sur son état de santé n’a été communiquée. Une chose est sûre : cette mésaventure aurait pu tourner au drame.

