Aveuglé par le soleil, il roule sur son grand-père avec son tracteur

Par |

Tracteur

En début de semaine, un accident de travail a failli tourner au drame sur une exploitation agricole située dans les Vosges.

Une journée de travail ordinaire a été marquée par un incident qui a nécessité l’intervention des secours.

Un agriculteur septuagénaire s’est accidentellement fait rouler sur la jambe par un tracteur, au volant duquel se trouvait son petit-fils, stagiaire à la ferme.

Le soleil à l’origine de l’accident

Les faits se sont déroulés en fin après-midi, mardi 24 février, sur une exploitation agricole familiale située à Ruppes, une commune des Vosges.

Que s’est-il passé ? Selon le quotidien régional Vosges Matin, un adolescent en stage réalisait une manœuvre à bord d’un tracteur.

Jusqu’ici, rien d’anormal, mais le jeune apprenti a été ébloui par le soleil. Aveuglé, il n’a pas vu son grand-père, qui se trouvait à côté, et lui a roulé sur la jambe, précisent nos confrères.

SoleilCrédit Photo : iStock

Direction l’hôpital

La suite après cette vidéo

Face à cette situation, les secours ont été alertés, et une équipe a été dépêchée sur les lieux sur l’accident.

Les secours ont rapidement pris en charge la victime, âgée de plus de 70 ans. Selon eux, elle souffrait vraisemblablement d’une fracture au genou. Elle a été conduite d’urgence au centre hospitalier de Neufchâteau.

Panneau indiquant les urgencesCrédit Photo : iStock

À ce jour, aucune information sur son état de santé n’a été communiquée. Une chose est sûre : cette mésaventure aurait pu tourner au drame.

C’est ce qui est arrivé cet été à un artisan originaire de Dordogne. Cet homme de 39 ans a été victime d’un accident de travail sur un chantier de terrasse de bois. Il s’est coupé trois doigts en manipulant une déligneuse.

À Sainte-Flaive-des-Loups, en Vendée, un jeune ouvrier de 19 ans a été retrouvé mort après avoir été enseveli par du bitume brûlant à 200 degrés devant ses collègues impuissants.

Suivez nous sur Google News
Accident

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

À lire aussi
Melvyn
4Melvn, un influenceur de 22 ans star de TikTok, décède dans un tragique accident de voiture
Des maisons à Hamicourt
Une voiture traverse un rond-point, tape un talus… et s’encastre dans une maison
Isabelle Nanty
Isabelle Nanty se confie sur son grave accident de voiture, après 4 mois passés à l'hôpital
Une petite fille au t&eacute;l&eacute;phone
Son père tombe dans les escaliers, une petite fille de 7 ans lui sauve la vie en appelant les secours
Véhicule du police
« Un choc énorme » : la police leur annonce que leur fils de 17 ans est mort, il est en fait bien vivant