En Angleterre, un couple a vécu un ascenseur émotionnel dont il se serait bien passé. Alors qu’il croyait son fils mort dans un accident, celui-ci était en réalité bien vivant.

Un scénario inimaginable.

Début décembre 2025, une erreur d’identification après un accident de la route a eu de lourdes conséquences sur deux familles britanniques. La première pensait à tort que son fils était mort, tandis que la seconde croyait que le sien était en vie.

Les identités des victimes inversées

Les faits remontent au samedi 13 décembre, sur Todwick Road à Rotherham, dans le South Yorkshire. Ce jour-là, une collision fait de terribles dégâts : un mort et un blessé, rapporte la chaîne de télévision Sky News.

Peu après son arrivée sur les lieux, la police du comté contacte les familles des victimes. Elle informe d'abord les parents de Trevor Wynn, 17 ans, que leur fils est décédé dans l’accident de circulation.

Crédit Photo : Google Street View

Elle se tourne ensuite vers les proches de Joshua Johnson, 18 ans. Ces derniers apprennent alors que le jeune homme est gravement blessé et placé dans le coma, en soins intensifs, où les visites ne sont pas autorisées en raison du traumatisme provoqué par le choc.

À la suite de cette annonce déchirante, la famille de Trevor entame un processus de deuil, tandis que celle de Joshua espère que celui-ci va se réveiller afin de le voir.

Mais cette histoire a pris une tournure surréaliste quelques semaines plus tard.

Une erreur d’identification

Dimanche 4 janvier, le seul survivant de l’accident de voiture est sorti de son sommeil artificiel. Interrogé sur son identité, l’adolescent se présente comme étant Trevor Wynn. Comme le précisent nos confrères anglais, des vérifications ont été effectuées.

« Elles ont confirmé qu’il s’agissait bien de Trevor qui se trouvait dans le lit d’hôpital. C’était malheureusement Joshua qui était décédé », souligne le média britannique.

Cette découverte bouleversante a été « un choc énorme pour tout le monde ». Consciente du traumatisme qui a pu être causé, la police confie que les familles des deux adolescents bénéficient d’un soutien personnalisé.

Crédit Photo : Google Street View

« Nous soutenons Trevor et les familles dans cette épreuve. J’ai proposé de rencontrer les deux couples, car je suis sûr qu’ils ont de nombreuses questions à nous poser », a déclaré le chef de la police.

Avant d’ajouter :

« Pour l’heure, nous ne sommes pas en mesure de répondre à la plupart, mais nous sommes déterminés à comprendre comment cela a pu se produire afin d’éviter une nouvelle erreur ».

Crédit Photo : iStock

Les policiers ont pris la décision de saisir l’IOPC (The Independent Office for Police Conduct), l’équivalent de l’IGPN au Royaume-Uni.

« Nous coopérons pleinement à l’enquête afin de déterminer les causes et de garantir que cela ne se reproduise plus ».

De son côté, l’enquête sur la collision a donné lieu à l’arrestation d’un jeune homme de 18 ans, soupçonné d’homicide involontaire par conduite dangereuse, ainsi qu’à l’interpellation d’une personne de 19 ans pour entrave à la justice.