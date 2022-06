Canicule : une étudiante de 22 ans se noie dans un lac près de Strasbourg

Les chaleurs écrasantes de ce week-end ont poussé une majeure partie de la France à aller se rafraîchir dans des endroits frais. Alors que trois amies avaient choisi le lac Achard, dans le Bas-Rhin, pour se mettre à l’abri de la chaleur, la baignade a pris une tournure tragique.

Lac Achard. Crédit : Grégory Fraize/ France Télévision

À voir aussi

Dimanche 19 juin, dans l’après-midi, dans la commune de Illkirch-Graffenstaden, près de Strasbourg, trois amies sont allées au lac Achard. La zone choisie par les trois amies n’était pas surveillée tandis que deux d’entre elles ne savaient pas nager.

Elles ont malgré tout décidé d’aller piquer une tête dans une zone où elles avaient pied. Mais en s’éloignant de la berge, les trois amies ont perdu pied, ont glissé, puis ont été prises de panique, comme le rapportent nos confrères de France info.

« On voit bien une eau claire, et une eau plus foncée. À partir du moment où elle devient foncée, on passe vite de 1 mètre 80 à 6 ou 10 mètres », explique Michael Koop, maître-nageur et chef de poste au lac Achard.

Les pompiers mobilisés

Crédit : djedj/ Pixabay

Cinq maîtres-nageurs étaient en poste au lac Achard dans une zone surveillée, non loin de l’endroit où la noyade a eu lieu. C’est une personne qui a donné l’alerte auprès des secouristes en apercevant les jeunes filles se débattre dans l’eau.

La seule jeune fille sachant nager est parvenue à porter secours à l’une de ses amies, tandis que l'autre s'est retrouvée livrée à elle-même. Alors que 27 pompiers ont été dépêchés sur place, le corps de la jeune étudiante noyée a finalement été retrouvé une heure et demie plus tard, vers 18 heures.

La présidente de l’Eurométropole de Strasbourg, Pia Imbs, s’est exprimée dans un communiqué : « C’est avec une profonde tristesse que j’apprends ce soir le décès d’une jeune femme de 22 ans après une noyade et malgré l’intervention des secours dans le lac Achard à Illkirch-Graffenstaden. Je tiens à adresser mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Ces périodes de fortes chaleurs sont propices aux activités de baignade et j’appelle chacune et chacun à la plus grande vigilance ».