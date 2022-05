Ce papa fait travailler son fils de 14 ans et provoque un débat en exprimant sa fierté sur les réseaux sociaux

Sur Twitter, un père de famille a publié des photos de son fils de 14 ans, qui travaille chez Burger King. Fier de son garçon, il ne s’attendait pas à provoquer un vrai scandale sur la toile.

Sur Twitter, les internautes sont confrontés à de nombreux débats et polémiques chaque jour, grâce à ce réseau social qui permet de donner son avis sur n’importe quel sujet. Récemment, un nouveau débat a vu le jour sur la toile : doit-on faire travailler les enfants dès leur plus jeune âge, pour leur apprendre à être responsables et à économiser leur argent ?

Crédit photo : Chris Crawford

Ce débat a commencé suite à la publication de Chris Crawford, un père de famille qui a publié des photos de son fils de 14 ans. En effet, le père est très fier du garçon car à 14 ans, il est employé chez Burger King. Grâce à ce travail à temps partiel, il pourra économiser de l’argent pour s’acheter une voiture quand il aura l’âge de conduire.

« Non seulement il travaille tous les jours, y compris les week-ends lorsque la plupart des enfants profitent de leur été, il part tôt et rentre tard chaque fois qu’il travaille. Il apprend à gagner son propre argent, économiser pour une voiture, être responsable dans ses décisions et devenir un jeune homme respectable. Je ne pourrais pas être plus fier de lui », a écrit le papa sur internet.

Les internautes scandalisés

Bien que Chris Crawford soit fier de son enfant, de nombreux internautes n’étaient pas de cet avis. En effet, la majorité d’entre eux n’ont pas compris la décision de ce père de famille, qui préfère encourager son enfant à travailler et gagner de l’argent au lieu de le laisser profiter de son enfance.

Crédit photo : Chris Crawford

De nombreux internautes ont peur que l’enfant soit rapidement surmené, qu’il soit blasé par le travail à l’avenir et qu’il regrette de n’avoir pas pu profiter de son enfance. Enfin, plusieurs ont conseillé au papa d’apprendre à son fils la modération.