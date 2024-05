Ce parc d'attractions est le plus écolo de France

Vous aimez les parcs d’attractions ? Pour faire le plein de sensations fortes tout en protégeant l’environnement, voici le meilleur parc de France.

Les parcs d’attractions sont des lieux de divertissement appréciés par les petits comme les grands. Aujourd’hui, nous accordons de plus en plus d’importance à l’écologie. Alors où faut-il aller pour faire le plein de sensations fortes tout en prenant soin de l’environnement ?

Pour le savoir, le label “Divertissement durable” a récemment été décerné à un parc d’attractions français. Voici lequel.

Crédit photo : @nigloland_officiel

Nigloland, un parc écolo

Nigloland est un parc d’attractions situé près de Troyes, dont l’emblème est le hérisson. En 2023, il a attiré plus de 700 000 visiteurs. Depuis sa création il y a 35 ans, le parc ne cesse de mener des actions en faveur de l’environnement.

“De nombreuses actions étaient en place depuis longtemps mais ne se voyaient pas forcément. On se fournit ainsi localement pour la restauration dès que c’est possible. Avant, on se fournissait à l’étranger chez des géants du secteur en Belgique ou aux Pays-Bas. Désormais, nos glaces et les cornets viennent de France. Non seulement les produits sont de meilleure qualité, mais ils coûtent moins cher”, a expliqué Rodolpeh Gélis, le directeur du parc d’attractions.

Crédit photo : @nigloland_officiel

Entre 2018 et 2023, le parc a réduit sa consommation de papier de 84%. En trois ans, 6 000 litres d’huile de friture usagée ont été transformés en biocarburant pour l’automobile. En 2023, 240 000 mégots de cigarette ont été ramassés dans le parc. La vaisselle des restaurants est réutilisable et les déchets alimentaires sont transformés en compost et en biogaz. Un tiers des véhicules utilisés dans le parc sont électriques. Enfin, la vitesse des attractions a été réduite de 10% l’an passé, engendrant un gain de 25% sur la consommation du parc.

En France, plusieurs sites ont reçu cette distinction mais un seul parc d’attractions a obtenu ce label. Ainsi, Nigloland est devenu le premier parc d’attractions français labellisé “Divertissement durable”, une vraie fierté pour l’équipe.

Par la suite, le parc ne compte pas s’arrêter là puisqu’il souhaite atteindre le niveau “expérimenté”. Pour cela, des panneaux photovoltaïques vont être installés sur les toits des locaux administratifs et un nouvel hôtel va voir le jour : des cabanes écoconçues en bois. L’idéal pour s’amuser tout en prenant soin de la planète.