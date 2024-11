Ce réflexe, que beaucoup adoptent pour préserver leur couple, est en réalité toxique et causerait la majorité des divorces

Voici ce qu'il faut savoir sur le « stonewalling », une attitude toxique qui précipiterait la séparation des couples.

Si les motifs de rupture au sein d'un couple sont multiples, le manque de communication demeure pour beaucoup l'une des causes principales.

Ce n'est un secret pour personne, une relation saine dépend énormément de la capacité qu'ont les partenaires à se dire les choses, y compris lorsque celles-ci peuvent être blessantes. Rien de tel en effet qu'une bonne scène de ménage pour mettre les choses à plats et repartir ainsi du bon pied.

À l'inverse, le simple fait d'esquiver les disputes conjugales et, a fortiori, les sujets les plus épineux, dans le seul but de s'éviter des contrariétés, s'avère extrêmement risqué. Pourquoi ? Tout simplement car fuir les conflits inévitables, qui parasitent le couple, ne fera qu'accentuer les frustrations et les incompréhensions.

Cette attitude, jugée toxique par les experts, serait d'ailleurs responsable de la majorité des divorces.

Qu'est-ce que le « stonewalling », ce réflexe toxique qui tue les couples ?

Appelée « stonewalling », (« mur de pierre » en français), ce réflexe, qu'ont tendance à adopter de nombreuses personnes, peut avoir des effets dévastateurs sur les rapports amoureux.

Selon une enquête menée par le psychologue américain John Gottman, 85 % des personnes qui agissent de la sorte sont des hommes, car ces derniers seraient généralement les plus vulnérables lorsqu'il s'agit d'évoquer ses émotions. Fendre l'armure serait ainsi une preuve de faiblesse pour certains d'entre eux. Or, cette croyance s'avère être l'un des obstacles majeurs à la communication entre les partenaires.

Encouragé indirectement par ce réflexe sociétal, le « stonewalling » contribuerait à éroder la relation. Isabelle Ravaleu, thérapeute de couples à Rennes, partage ce constat. « C’est clair que ce n’est pas la solution. Un jour ou l’autre, il faudra bien en parler », pointe ainsi la praticienne, dans les colonnes de Ouest France.

« C’est souvent une source de crise majeure au sein des couples. On se mure dans le silence parfois même pour une toute petite chose, jusqu’à ce que cela prenne une autre ampleur (...) Le silence est une forme de violence, et ses répercussions sont très néfastes. » (Isabelle Ravaleu)

Ne pas se dire les choses installe un climat tendu de défiance et peut déboucher sur des quiproquos. Les silences et les non-dits sont, en outre, soumis à des interprétations parfois tronquées qui peuvent provoquer des dommages irréversibles.

Hélas, très souvent, cette attitude n'est qu'un mécanisme de défense qui s'inscrit dans une volonté de ménager les susceptibilités de tout un chacun. Si cela part évidemment d'un bon sentiment, cela n'augure généralement rien de bon.

« On aimerait que l’autre nous devine, nous comprenne sans même lui parler, alors que c’est déjà compliqué pour soi. Mais quand on ne dit pas les choses, ça va finir par sortir sous forme de reproche. Quand on pousse la poussière sous le tapis, ça ne la fait pas disparaître, et le tas grossit progressivement. C’est comme une cocotte-minute. À force de se taire, ce n’est plus possible, et ça peut mener à la rupture. » (Isabelle Ravaleu)

Vous l'aurez compris, il est plutôt conseillé de bannir le « stonewalling » au sein du couple. Si tout le monde ne réagit pas de la même façon, celles et ceux qui préfèrent occulter ce conseil s'exposent néanmoins à de cruelles désillusions.

L'expérience démontre qu'il vaut mieux encourager l'autre à se confier et ne pas avoir peur d'évoquer les petites frustrations, car cela contribuera à construire une relation saine et équilibrée.