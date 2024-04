Ces 8 signes qui prouvent que votre partenaire veut vous quitter

Vous avez des doutes sur votre relation et vous ne savez pas si votre partenaire et vous êtes toujours sur la même longueur d’onde ? Pour vous aider à y voir plus clair, voici les signes qui prouvent que votre moitié veut vous quitter.

Une rupture amoureuse peut être brutale. Du jour au lendemain, votre partenaire peut vous annoncer qu’il vous quitte sans que vous ne l’ayez vu venir. Alors que vous pensiez être heureux ensemble, il semblerait que votre moitié n’était pas de cet avis. Mais généralement, on ne rompt pas avec une personne sur un coup de tête et cette décision est mûrement réfléchie en amont. Pendant cette période, votre partenaire peut se comporter différemment avec vous.

En effet, il existe des signes et des changements de comportement qui prouvent que votre partenaire pense à vous quitter. Pour ne plus vous faire surprendre et tenter d’arranger la situation avant qu’il ne soit trop tard, voici comment les repérer.

Il prend ses distances

Si votre partenaire se montre distant avec vous, qu’il vous parle moins et qu’il veut passer moins de temps avec vous, cela peut être le signe qu’il envisage de mettre fin à la relation. Faites attention si votre moitié insiste moins pour vous voir, qu’elle annule les rendez-vous et qu’elle ne vous dit plus qu'elle vous aime.

Il vous ignore

En public, les couples sont nombreux à se faire de petites attentions et à se toucher pour se montrer qu’ils s’aiment. Mais avec le temps, il se peut que votre partenaire devienne de moins en moins tactile avec vous et qu’il soit plus réticent à vous toucher. S’il se décale discrètement alors que vous vouliez lui tenir la main, il est temps de vous poser des questions.

Vous passez au second plan

Quand on est en couple, passer du temps avec son partenaire est généralement une priorité. Mais quand l’un des deux veut rompre, il a tendance à prendre moins d’initiative pour voir son partenaire et préfère passer plus de temps avec ses amis et ses collègues qu’avec sa moitié.

Le conflit est omniprésent

Crédit photo : iStock

Bien qu’il ne soit pas rare de se disputer dans un couple, les conflits récurrents doivent alerter. Si vous vous disputez de plus en plus souvent et que votre partenaire s’énerve à la moindre occasion, cela peut être un signe qu’il supporte moins votre présence et qu’il a besoin d’espace. C’est notamment le cas s’il critique ce que vous aimez ou vos petites manies qu'il trouvait adorables au début de votre relation.

Il ne montre plus d’intérêt

Si votre partenaire songe à vous quitter, il s’intéressera beaucoup moins à vous. Ainsi, il ne vous demandera plus comment s’est passée votre journée et ne réagira plus quand vous lui expliquerez quelque chose.

Il n’a plus envie de vous

Au lit, les moments d’intimité sont de plus en plus rares et votre partenaire trouve toujours une excuse pour remettre ça à plus tard ? Si les raisons de cette perte de libido peuvent être nombreuses, cela peut simplement signifier que votre partenaire ne vous désire plus.

Il est cachotier

Crédit photo : iStock

Attention si votre moitié change de comportement, passe plus de temps au téléphone et vous parle moins de ce qu’il fait quand vous n’êtes pas là. Sans tomber dans la paranoïa, le fait qu’il se montre cachotier peut signifier qu’il parle à quelqu’un d’autre, notamment s’il s’énerve quand vous lui demandez des explications à ce sujet.

Ses amis sont mal à l’aise avec vous

Dernier indice qui prouve que votre partenaire pense à vous quitter : ses amis sont mal à l’aise en votre présence. Alors que vous vous entendiez bien avec eux, ils sont désormais plus distants et rient moins avec vous. Dans ce cas, il se peut que votre moitié leur ai confié ses doutes et que ses amis sachent qu’il songe à se séparer de vous.