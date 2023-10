Ce Super U peine à recruter et propose une prime à l'embauche de 1 500 € pour ses futurs salariés

Près de Lyon, le Super U de Montluel recherche six salariés, mais est confronté à une pénurie de candidats. Pour motiver les futurs employés, le directeur du magasin propose une prime d’embauche de 1 500 euros.

Le Super U de Montluel, près de Lyon, est en pleine période de recrutement. Le directeur du magasin est dans l’urgence et recherche activement dix salariés. Cependant, il est confronté à une pénurie de candidats. La raison ? Selon le directeur, le taux de chômage est faible dans le secteur (4,78% selon Pôle Emploi), la proximité avec Lyon éloigne les travailleurs et les conditions de travail dans un supermarché ne sont pas toujours faciles.

“Les CV ne se bousculent pas. Le CDI ne fait plus forcément rêver les jeunes qui ne cherchent pas tous la stabilité. Être en pénurie de dix postes en même temps sur 60 équivalents temps plein, ce n’est jamais arrivé. C’est urgent. On essaie de combler les postes avec des intérimaires mais certaines agences ne trouvent pas de candidats non plus. Et ça nous coûte cher”, regrette Didier David, le directeur du Super U.

Une prime d’embauche de 1 500 euros

Pour inciter les salariés à venir travailler dans son magasin, Didier David a pris une mesure forte. Il propose une prime d’embauche de 1 500 euros bruts aux futurs employés. Cette prime sera versée en trois fois dans l’année.

“Dans mon secteur, c’est la première fois que je vois ça et dans notre réseau d’indépendants, ça n’existe pas”, a confié le directeur.

Pour que cela se sache, le directeur n’a pas fait les choses à moitié. Il a affiché une grande banderole à l’entrée du Super U et a publié des posts sur les réseaux sociaux. L’information a également déjà été relayée dans plusieurs médias. Dix postes sont à pourvoir. Le Super U recherche un boulanger, un poissonnier, un boucher, un employé en fromagerie et plusieurs personnes pour le Drive et la mise en rayon. Bien que la prime proposée par l’établissement paraisse alléchante, les candidatures se font rares.

“On a une vraie concurrence sur les métiers de bouche, les conditions de travail ne font pas forcément rêver tout le monde, explique Didier David. Il faut se lever à 5h… Sur ces métiers, il faut des personnes très qualifiées. Sur d’autres, on veut surtout des candidats motivés que l’on peut former en interne.”

Les postes sont toujours à pourvoir. Si vous souhaitez candidater, rendez-vous sur le site emploi de Super U.