Pour obtenir une prime de 6000 euros, voici ce qu'il faut faire !

À partir de janvier 2024, certains Français seront éligibles à une prime incroyable de 6000 euros s’ils sont propriétaires d’un certain type de véhicules. Voici tout ce qu’il faut savoir pour espérer la toucher !

Si la mortalité sur les routes est en baisse de 10% cette année, c’est parce que le gouvernement ne lâche pas de lest quand il s’agit de renforcer la sécurité routière. Un autre dossier chaud concernant les moyens de transports est encore sur la table : celui de l’impact environnemental des automobilistes.

De nos jours, les voitures individuelles sont responsables de 60% des émissions totales de CO2 du transport routier en Europe. Ainsi, de nombreuses mesures sont mises en place pour développer une mobilité durable en encourageant les usagers à circuler dans des véhicules moins polluants.

Crédit photo : iStock

Et comme on le sait, il n’y pas meilleur argument que celui de l’argent. Le gouvernement a alors annoncé l’arrivée d’une prime à la conversion à partir de l’année prochaine. Cette prime à la conversion vise à aider les particuliers et les professionnels à acquérir un véhicule neuf ou d’occasion en échange de la mise au rebut d’un ancien véhicule.

De la nouveauté pour les propriétaires de deux-roues

Bonne nouvelle pour les motards, la prime en question devrait bientôt concerner les deux-roues. En juin dernier, Clément Beaune, ministre des Transports, annonçait l’évocation d’une revalorisation de la prime à la conversion destinée aux deux-roues. Une prime qui pourrait s’élever à 6000 euros, contre 1100 auparavant.

Seulement voilà, pour être éligible à cette prime, le gouvernement a mis en place des critères précis pour limiter l’accès à cette subvention. Le propriétaire du deux-roues devra aussi pouvoir justifier sa situation personnelle.

Crédit photo : iStock

En effet, l’aide ne doit pas dépasser 40% du prix total du véhicule tandis que la moto acquise doit avoir une puissance supérieure à 11 kilowatts. Enfin, seuls les particuliers dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros pourront profiter de cette prime d’aide à la conversion.

Enfin, en ce qui concerne le contrôle technique obligatoire pour les deux-roues à partir de janvier 2024, il devra être effectué tous les cinq ans, puis tous les trois ans. Il comportera quatre fois moins de points de contrôle à vérifier que celui pour les voitures. Les motos sportives ne sont, cependant, pas concernées par cette nouvelle mesure.