Un homme hétéro dévoile les 5 raisons de sortir avec une femme transgenre, les internautes l'applaudissent

Adam Kubatzke, du compte TikTok Successful Degenerates, a fait le buzz en partageant une nouvelle vidéo. Il a donné cinq raisons de sortir avec une femme transgenre.

Une vidéo qui a récolté près de 1,3 million de vues. Ce 27 juin dernier, à l’occasion du mois des fiertés, un tiktokeur star, Adam Kubatzke, et connu pour être hétéro, a fait le buzz sur la plateforme après avoir partagé une vidéo. Dans un court clip sur TikTok, l’homme a été filmé en compagnie de la star du porno Emma Rose, une femme transgenre absolument canon.

"C'est une femme et une femme très puissante”

Comme le rapporte le Daily Mail, dans cette vidéo, l’homme de 32 ans, vante les mérites de sortir avec une femme transgenre et affirme que sortir avec une femme dotée d’un pénis ne fait pas de vous une personne gay : “Cette fille est tout à fait une femme et plus encore. Pensez à elle comme à ce Happy Meal avec le jouet spécial supplémentaire avec lequel vous n'avez pas encore joué", a-t-il déclaré.

Avant d’ajouter : “Être avec une femme, quelle qu'elle soit, signifie que chaque partie d'elle est féminine, et même si je ne peux pas l'expliquer complètement, cette énergie féminine est la chose la plus chaude au monde.”

L’homme a également précisé que la jeune femme était bel et bien une femme, même s’il n’avait pas de sexe féminin : "C'est une femme, et une femme très puissante, qui a traversé beaucoup de choses pour travailler sur le corps et l'image à laquelle elle s'identifie”. Il a finalement conclu en disant : "Avec une femme transgenre, vous rencontrerez l'une des plus belles femmes que vous ayez jamais rencontrées." Une vidéo qui a fait un véritable carton sur la Toile et qui a récolté une vague de commentaires positifs et bienveillants. Ainsi, on pouvait lire : “c’est un roi et elle une reine, elle est sexy”, ou bien “C’est bien une femme”.

Pour rappel, Emma Rose est une femme transgenre connue dans le monde du porno ainsi que sur la plateforme de contenus X, OnlyFans. La jeune femme a également été nommée Trans Performer of the Year aux AVN Awards en janvier dernier.