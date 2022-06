Voici les 20 prénoms les plus donnés en France en 2021

Découvrez quels sont les prénoms que les parents français ont le plus donnés à leurs enfants l’année dernière.

Donner un prénom à son enfant, c'est toujours une responsabilité particulière pour des parents !

C'est la raison pour laquelle la recherche d'un patronyme, à la fois original et pas trop lourd à porter, s'avère parfois longue et délicate. Et quand vient l'heure du choix, mieux vaut ne pas avoir de regrets.

Si vous vous retrouvez dans cette situation et que vous n'arrivez pas à vous décider, certains exemples, comme les prénoms les plus en vogue, pourraient peut-être vous aider à choisir, ou au contraire, vous inciter à changer d'avis.

Il n'est d'ailleurs pas impossible qu'un ou plusieurs de vos choix potentiels figurent dans la liste des prénoms que les parents français ont plébiscités l'an dernier. Pour le découvrir, nous vous en révélons la liste.

Crédit photo : istock

Les prénoms les plus attribués en 2021 sont...

L’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) vient ainsi de rendre public les tops 10 des prénoms masculins et féminins les plus donnés en France en 2021, et ces classements sont très semblables aux précédents.

Que ce soit chez les filles ou chez les garçons, on retrouve en effet les mêmes trios de tête mais dans un ordre légèrement différent.

Crédit photo : istock

Jade, Louise et Emma conservent ainsi leurs places sur le podium féminin dans le même ordre que celui de 2020. Viennent ensuite Ambre (4e) et Alice (5e) qui complètent le top 5 en inversant leurs positions de l’année dernière. Notons enfin l'entrée dans ce top 10 d'Anna à la 7e place, d'Alba à la 8e et de Romy à la 9e. Elles remplacent respectivement Rose, Chloé et Mia, qui recule à la 10e place.

LE TOP 10 DES PRÉNOMS FÉMININS EN DÉTAIL :

1- JADE (3802)

2- LOUISE (3768)

3- EMMA (3202 )

4- AMBRE (3017)

5- ALICE (2769)

6- ROSE (2703)

7- ANNA (2515)

8- ALBA (2504)

9- ROMY (2446)

10- MIA (2430)

Pour les petits garçons, c'est le prénom Gabriel qui reprend la tête de ce top, qu'il avait abandonnée au profit de Léo, détenteur de la première place en 2020. Raphaël complète ensuite le podium devant Louis (4e) et Arthur (5e).

LE TOP 10 DES PRÉNOMS MASCULINS EN DÉTAIL :

1 GABRIEL (4974)

2 LÉO (4358)

3 RAPHAËL (3957)

4 LOUIS (3715 )

5 ARTHUR (3598)

6 JULES (3594 )

7 MAËL (3438)

8 NOAH (3384)

9 ADAM (3148)

10 LUCAS (3054)