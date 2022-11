« Tout le monde est anonyme » : Pôle emploi organise un match de basket entre recruteurs et demandeurs d'emploi

Ce jeudi 10 novembre, une agence Pôle emploi de l’Orne a organisé un événement sportif. Le temps d’une matinée, employeurs et demandeurs d’emploi ont pu jouer ensemble au basket pour se rencontrer ailleurs que lors d’un entretien d’embauche.

Dans l’Orne, à Argentan, une agence Pôle emploi a organisé un événement original. Ce jeudi 10 novembre, dans la matinée, un match de basket et plusieurs ateliers autour de ce sport ont été organisés. Les participants : des recruteurs et des demandeurs d’emploi.

« On forme des équipes dans lesquelles il y aura un employeur et des demandeurs d’emploi, mais personne ne sait qui est qui, tout le monde est anonyme », a expliqué Yannick Jouadé, le directeur de l’agence.

Un match de basket à Pôle emploi

Pour participer à l’événement, les participants devaient juste porter un jogging et des baskets adaptées. Tout le monde pouvait venir pour s’amuser, même les personnes qui n’étaient pas sportives. Une fois la matinée passée, un job-dating était organisé et à ce moment-là, les demandeurs d’emploi et les recruteurs se sont dévoilés.

Au total, 104 participants se sont inscrits pour participer à cette journée pas comme les autres. L’événement a rassemblé entre 60 et 80 demandeurs d’emploi, ainsi qu’une quinzaine d’entreprises et d’employeurs.

Si le directeur de l’agence s’est laissé convaincre pour organiser un tel événement, c’est après avoir reçu le témoignage d’un employeur qui a participé à une activité similaire l’année dernière.

« Il a passé une demi-journée avec une jeune fille qu’il n’aurait jamais embauchée, et elle est maintenant en poste. Ça casse les codes », a déclaré Yannick Jouadé.

Recruter autrement

Ce n’est pas la première fois que ce genre d’événement est organisé au sein d'une agence Pôle emploi. Bien qu’il s’agisse de la quatrième édition dans la région, c’est la première fois que l’activité était centrée autour du basket et à Argentan. L’objectif de l’activité est de permettre aux demandeurs d’emploi et aux recruteurs de se rencontrer ailleurs que lors d’un entretien d’embauche.

« Cela permet aux employeurs de voir la solidarité, l’esprit d’équipe, la posture des demandeurs d’emploi. Le sport peut paraître étonnant pour clé d’entrée à l’emploi. Cet événement innovant propose aux entreprises de recruter autrement, en se concentrant sur le savoir-être des candidats, mis en valeur au travers d’une pratique collective du basket-ball », a expliqué Yannick Jouadé.

D’après les résultats des dernières éditions, le bilan de ce genre d’événement est positif, car l’on observe au moins 50% de recrutement dans les six mois suivants l’activité.