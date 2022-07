Voici les 50 questions les plus fréquentes posées à un entretien d'embauche

Qu'il soit pour un stage, un job d'été ou un travail à temps plein, l'entretien d'embauche est une étape primordiale du recrutement. Pour mettre toutes les chances de votre côté, il faut y être préparé. Découvrez les 50 questions les plus fréquentes posées à un entretien d'embauche.

Comment montrer sa motivation lors d'un entretien d'embauche ?

La motivation est un des critères de sélection les plus importants lors d’un entretien d’embauche. Tellement important, qu'il peut même déterminer la décision finale du recruteur quant à votre embauche. Pour convaincre votre potentiel recruteur, il faut être en mesure de prouver sa motivation. Voici tous les conseils sur lesquels vous pouvez mettre en avant votre intérêt pour une entreprise.

Mettez en avant votre expérience professionnelle.

Ne mettez jamais une expérience de côté. Même si selon vous cette expérience ne peut rien apporter de plus à votre candidature, pour votre recruteur elle peut être un réel avantage. N'oubliez jamais cela !

Mettez-vous en valeur !

Pour cela, exprimer votre motivation et vos compétences professionnelles par rapport aux missions que vous avez effectuées, aux projets qui vous ont été confiés ou à vos résultats.

Parlez de vos qualités humaines.

L'objectif principal de cet entretien d'embauche est de vous démarquer. Le recruteur doit se souvenir de vous à la fin de cet entretien. Alors mettez en avant vos qualités humaines (motivation, enthousiasme…), vos motivations personnelles (envie de faire partie de l’entreprise, idée de projet) et votre sens des responsabilités (autonomie, indépendance).

Faites le lien entre votre cursus scolaire et les compétences recherchées par l’entreprise.

Avant l'entretien, faites un point sur les compétences acquises lors de votre cursus scolaire et universitaire puis sur les compétences attendues par l'entreprise. Normalement, vous devriez trouver des similitudes. Pendant l'entretien, exprimez à votre interlocuteur pourquoi ces compétences acquises pourraient être un plus dans l'entreprise. Ces compétences doivent être en adéquation avec les attentes de votre future entreprise.

Développez votre projet professionnel !

Expliquez quelles sont vos attentes, vos motivations, vos envies… Gardez en tête que le recruteur va évaluer d’autres critères sans vous le montrer ni vous le dire. Il sera attentif à votre comportement, vos valeurs, votre attitude face à la hiérarchie… Ainsi, un candidat qui a un bon relationnel et sait travailler en équipe sera forcément plus intéressant qu’un candidat introverti qui n’est pas capable d’être autonome et d’organiser son travail. Un conseil : restez concentré pendant tout l'entretien car tout rentre en jeu pour le recruteur.

Comment se préparer pour un entretien d'embauche ?



Avant de vous rendre à un entretien pour un emploi, il est important d’être bien préparé et de se renseigner sur l’entreprise. Pour cela, suivez nos conseils.

Il faut savoir que les recruteurs ont des attentes particulières vis-à-vis de chaque candidat. Le mot d'ordre : se démarquer. N'hésitez surtout pas à poser des questions au moment où vous êtes reçu pour la première fois par le recruteur. L'objectif est de montrer que votre intérêt pour le poste est important et sincère. Si le poste proposé correspond exactement aux compétences que vous avez, faites comprendre à votre interlocuteur que vous êtes la personne parfaite pour le poste. Sachez que pendant un entretien d'embauche, il faut parfois avoir le melon !

Pour faire une parfaite première impression, préparez votre présentation. Il est important de savoir se présenter au recruteur afin de donner le maximum de renseignements sur votre parcours et votre personnalité. Plus vous donnez d'informations sur votre parcours et plus vous êtes à l'aise, plus vous donnez une bonne image de vous et de votre motivation.

Inutile de préciser qu'il est primordial d’avoir une bonne tenue vestimentaire, ainsi qu’une coiffure et une barbe soignées. Pendant l'entretien d'embauche vous serez jugé sur le fond et sur la forme. C'est l'occasion pour le recruteur d'évaluer votre comportement, mais aussi vos compétences d'adaptation au monde de l'entreprise.

Avant l'entretien, demandez-vous…

Vous l'avez compris, la préparation pré-entretien est tout aussi importante que l'entretien d'embauche en lui-même. Pour cela, il faut se poser quelques questions.

Quel est le poste qui correspond à mes compétences ?

Si vous avez le choix dans plusieurs postes, réfléchissez au poste qui correspond le plus à vos envies et compétences. C’est aussi un point positif de montrer que vous êtes prêt à faire des concessions.

Quelles sont les missions qui m'intéressent ?

Pour cette question, soyez précis. Vous devez être incollables sur les missions proposées.

Qu’est-ce que j'attends de mon éventuel futur employeur ?

Projetez-vous ! Même si vous n'êtes pas encore dans l'entreprise, réfléchissez à votre futur travail, votre évolution…

Si vous êtes vraiment trop stressé, simulez un entretien avec un proche ou prenez rendez-vous avec un professionnel.

Vous pouvez également vous faire aider en langue étrangère grâce à une personne possédant un bon niveau d'anglais pour vous préparer au mieux à l'entretien !



Comment se déroule l’entretien d’embauche ?

L’entretien d'embauche est un moment crucial où le candidat doit montrer qu’il est à sa place, au bon moment, au bon endroit. Tout au long de l'entretien, faites bonne impression et n'hésitez pas à faire des remarques sur le poste. Que ce soit dans le positif ou dans le négatif, posez toutes vos questions. Cela montre votre motivation !

N'oubliez pas que chaque information à son importance. Ainsi, si vous avez eu une expérience dans le même domaine, dîtes-le au recruteur. Il sera rassuré concernant vos compétences.

L’entretien d'embauche peut être une épreuve très stressante pour le candidat. Trouver un emploi peut être une situation très stressante car elle conditionne le train de vie quotidien. Si le stress est vraiment trop grand, entraînez-vous devant un miroir afin de vous mettre en condition pour affronter le regard des autres candidats, mais surtout pour répondre aux questions du recruteur.

Comment répondre aux questions pièges d’un recruteur lors d’un entretien ?

Lors d'un entretien d'embauche, le recruteur va souvent chercher la petite bête. Il va vous poser des questions pièges qui peuvent vous mettre dans l'embarras. Ne vous laissez pas prendre par le stress. Votre potentiel futur employeur cherche à savoir si vous êtes capable de répondre à des questions pièges.

Voici donc un petit tour d'horizon des questions pièges qui peuvent vous être posées et des réponses que vous pouvez donner.

Le plus souvent, les questions pièges sont des questions que vous n'avez pas préparé en amont de l'entretien. L'annonce de cette question vous met dans un état de stress important et vous avez du mal à vous en sortir sans bégayer. Il y a de fortes chances pour qu’un recruteur vous pose une question qui ne soit pas réellement importante, mais qui vous mette dans l’embarras. D'où l'importance de bien préparer son entretien en amont.

Pourquoi avez-vous quitté votre précédent poste ?

Un peu comme la question « pourquoi ta précédente relation s'est terminée ? » dans un premier date, cette question est un véritable piège lors d'un entretien d'embauche. Vous pouvez lui donner vos raisons, dans le respect de votre ancienne entreprise. Le principal est de rester neutre mais honnête.

Avez-vous des questions à me poser ?

Préparez toujours des questions à poser à votre recruteur. Une fois de plus, cela montre votre motivation.

Quels sont vos défauts / qualités ?

Cette question on va forcément vous la poser. Préparez-la soigneusement. Un conseil : ne donnez pas de faux défauts comme « perfectionniste ». Montrez que vous êtes assez mature pour faire le point sur vos qualités et défauts. Pas la peine de dresser une liste, un ou deux suffiront.

Savez-vous dire « non » ?

Les recruteurs posent très souvent cette question aux candidats. Il faut donc d’abord répondre « oui », puis expliquer votre réponse en citant des exemples.

50 questions récurrentes à un entretien d'embauche

Pour mettre toutes les chances de votre côté, il est préférable d’être en adéquation avec ce qui est attendu par l’entreprise et donc de se préparer à répondre à toutes les questions posées par le recruteur.

Parlez-moi de vous.

Quel a été votre parcours scolaire et professionnel jusqu’à présent ?

Quels diplômes avez-vous obtenus ?

Quelles sont vos expériences professionnelles passées (en tant qu'employé, stage…) ?

Comment envisagez-vous votre avenir dans l’entreprise ?

Qu'est-ce qui a suscité votre intérêt dans cette offre d'emploi ?

Quelles sont vos passions ?

Qu'est ce qui vous motive le plus dans la fonction que vous occupez ?

Qu’est ce qui vous déplaît le plus dans la fonction que vous occupez ?

Quel était votre salaire dans votre précédente entreprise ?

Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre ?

Qu'attendez-vous de votre manager ?

Comment voyez-vous votre évolution dans les prochains mois et prochaines années ?

Quel type de management recherchez-vous ? (souple, autoritaire…)

Quelles sont vos attentes par rapport à votre supérieur hiérarchique ? (compétences, qualités personnelles…)

Que souhaitez-vous apprendre au cours de votre carrière professionnelle ?

Comment envisagez-vous la suite de votre carrière dans l’entreprise ?

Quels seraient vos objectifs professionnels en fonction du type d'entreprise où vous travaillez (grande société, PME) ?

Quelles qualités recherchez-vous chez un collaborateur ?

Quelles sont les qualités que vous appréciez le moins chez un collaborateur (manque de compétences, manque d’autonomie, comportement

inapproprié…) ?

Aimez-vous le travail en équipe ?

Quelle image avez-vous de votre entreprise actuelle et quelles sont ses forces, faiblesses et opportunités ?

Quel est votre job idéal ?

Une fois en poste, quels seraient vos objectifs ?

Pourquoi avez-vous quitté votre poste précédent ?

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ?

Citez-moi 2 qualités et deux défauts ?

Quel est votre parcours professionnel avant d’intégrer ce milieu ?

Quelles sont les compétences que vous avez pour être pris à ce poste ?

Qu'est-ce que votre ancien manager dirait de votre profil et votre travail ?

Parlez-moi d'une situation où vous avez été en difficulté.

Qu'est-ce que vous aimez le plus chez « nom de la boîte » ? Pourquoi ?

Où vous voyez-vous dans 10 ans ?

Qu'est-ce qui vous plaît le plus au travail (qualité des relations avec les collègues, manager, la hiérarchie, la nature du travail…) ?

Que dites-vous à quelqu'un qui vous demande ce que vous voulez faire plus tard ?

Quels seraient vos points forts et vos axes d'amélioration dans le métier ?

Quelle est votre vision du métier « x » ?

Quel est votre plus grand succès professionnel ?

Parlez-moi d'une situation où vous avez échoué.

Quels seraient les avantages et inconvénients à travailler dans ce secteur ?

Que savez-vous des différents métiers dans ce secteur ?

Qu'est-ce qui vous intéresse le plus et qu'est-ce qui vous motive ?

Quels sont les aspects positifs (ou négatifs) de ce métier que vous aimeriez souligner ou nuancer ?

Combien êtes-vous payé(e) par votre précédente entreprise ?

Quand êtes-vous disponible pour commencer ?

Qu'est-ce qui vous motive le plus : le travail ou le salaire ?

Parlez-moi d'une situation où vous avez excellé.

Pourquoi pensez-vous avoir le profil pour cet emploi ?

Que pensez-vous d'une éventuelle promotion ?

Avez-vous des questions ?

Vous aurez ainsi toutes les cartes en main pour réussir votre entretien !