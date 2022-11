Cette boulangerie propose la baguette artisanale la moins chère de France

À Perpignan, une boulangerie est devenue célèbre à la fois pour la qualité de son pain, mais aussi pour son prix. Vendues à seulement quelques centimes, ces baguettes artisanales sont les moins chères de France.

Crédit photo : iStock

Dans les Pyrénées Orientales, une boulangerie est réputée pour son pain, mais pas que. Installée à Perpignan au printemps dernier, la boulangerie du Pain Catalan est située en plein cœur de la ville, entre deux lycées.

Le commerce propose du pain artisanal de qualité et pas cher, malgré l’inflation. En effet, cette boulangerie vend les baguettes de pain artisanales les moins chères de France.

La baguette la moins chère de France

Créées avec des farines régionales de qualité, les baguettes de pain de cette boulangerie sont vendues à seulement 70 centimes.

« Depuis le mois d’avril, nous la proposons à 70 centimes, et ce n’est pas un mystère. Lorsque nous avons repris ce point chaud pour le transformer en véritable boulangerie artisanale, nous avons gardé le tarif affiché par les prédécesseurs, alors qu’à Dunkerque, la même baguette, on l’affichait à 90 centimes », explique Médérick Pichon, le boulanger.

Crédit photo : iStock

Le Pain Catalan est une boulangerie familiale. Le père de famille, boulanger, travaille avec son fils au four et au fournil, tandis que sa femme s’occupe de la vente, et sa fille gère la partie snack. Les propriétaires de la boulangerie comptent maintenir le prix de leurs baguettes jusqu’en avril prochain. Si ce prix bas fait la joie des clients, il reste un vrai défi pour les gérants de la boulangerie.

« Nous bénéficions d’un bon contrat de fourniture de farine auprès des Moulins Pyrénéens de Narbonne jusqu’au printemps prochain, a déclaré le boulanger. Après, nous verrons si l’on pourra tenir ce prix très bas. Il faut dire que nous avons tout de même investi plus de 50 000 euros pour installer une boulangerie moderne, performante et artisanale. »

Crédit photo : iStock

Ce prix détrône celui de la boulangerie Renaud à Belleville-sur-Meuse, près de Verdun, qui proposait sa baguette de pain au prix de 75 centimes. L’objectif de cette nouvelle boulangerie perpignanaise est avant tout de satisfaire ses clients.

« Peut-être que demain, on découvrira une autre baguette encore moins chère, même si en dessous de 70 centimes, cela devient économiquement acrobatique », a conclu le boulanger.