Pour Noël, ce patron d'une entreprise normande a offert à ses salariés un cadeau incroyable

En Normandie, le patron d’une entreprise a gâté ses employés pour Noël, puisqu’il leur a offert à tous... une voiture.

Pour Noël, certaines personnes ont été plus gâtées que d’autres. En Normandie, François Gosset est le patron de l’entreprise Femaag Packing, qui fabrique des machines d’emballage depuis 2010.

À l’approche des fêtes de fin d’année, il a décidé de faire un cadeau pas comme les autres à tous les membres de son entreprise.

Crédit photo : iStock

Le 17 décembre dernier, tous les employés de l’entreprise ont reçu les clés d’une voiture électrique neuve.

« Quand je leur ai annoncé la nouvelle, certains salariés se sont quand même demandés où était le piège. Mais il n’y a pas de piège ! J’ai l’impression de faire quelque chose de bien, je suis content de leur faire plaisir », a expliqué François Gosset.

Il offre une voiture électrique à ses salariés

Au total, ce patron a donc offert une dizaine de voitures Peugeot e-208, de milieu de gamme. L’objectif : faire plaisir à ses employés et les inciter à respecter l’environnement en polluant moins.

« Cela fait six ans que je roule en voiture électrique d’une marque américaine bien connue, a expliqué François Gosset. Depuis quatre ou cinq ans, je cherche à trouver un moyen pour inciter mon équipe à rouler plus propre. L’idée de remettre à chacun une voiture payée par l’entreprise a fait son chemin. Une voiture pour venir travailler, certains ont cinq kilomètres, d’autres plutôt cinquante. Mais aussi pour une utilisation à des fins personnelles. Autant qu’ils s’en servent un maximum. »

Crédit photo : iStock

En échange de ce très beau cadeau, les salariés doivent apporter une contribution de 30 euros par mois pour l’installation de bornes électriques sur le parking de l’entreprise, les frais d’entretien et l’assurance des voitures. Une borne électrique a déjà été installée sur le parking de la société, et cinq autres devraient voir le jour. Les augmentations de salaire seront également gelées pendant plusieurs années, et si un employé quitte l’entreprise, sa voiture restera sur place.

Des contreparties qui semblent tout à fait acceptables en échange d’une voiture neuve.