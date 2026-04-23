Des annonces d'appartements « réservés aux musulmans » font scandale, la droite s'en empare

Une enquête du Telegraph révèle que des propriétaires publient illégalement, à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre, des annonces réservées à des locataires « exclusivement musulmans».

Ce mercredi 22 avril, le quotidien britannique conservateur The Telegraph a publié une enquête selon laquelle des propriétaires à Londres diffuseraient des annonces réservées à des locataires musulmans. Une pratique illégale.

Des annonces de location réservées aux musulmans

Le journal a examiné des offres publiées sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Gumtree et Telegram, portant les mentions « réservées aux musulmans », « pour deux garçons musulmans ou deux filles musulmanes » ou encore « musulmans de préférence », et en a partagé des captures d’écran.

Selon le média, l’une des annonces apparaissait sur le site officiel d’une agence immobilière.

Crédit Photo : The Telegraph

D’autres annonces ciblent directement des locuteurs du pendjabi ou du gujarati, ainsi que des personnes originaires du Kerala ou de l’Haryana. D’autres encore mentionnent « hindous uniquement », une communauté particulièrement présente au Royaume-Uni.

À Londres, environ 15% de la population se déclare musulmane, soit environ 1,3 million de personnes, selon les données du recensement de 2021 de l’Office National Statistics.

Selon The Telegraph, ces offres sont visibles dans plusieurs quartiers de la ville, parmi lesquels Newbury, Ilford et East Ham.

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Crédit Photo : The Telegraph

« Des publicités anti-britanniques »

Dans une déclaration, Robert Jenrick, porte-parole économique du parti de droite populiste Reform UK, dénonce fermement ces pratiques.

« Ces publicités sont odieuses et anti-britanniques. Il va sans dire que la situation inverse provoquerait un tollé national. Toute forme de racisme est inacceptable, et aucun groupe religieux ne devrait bénéficier d’une exemption spéciale pour discriminer de la sorte », a-t-il déclaré, cité par le journal.

Le quotidien anglais souligne que « ces annonces semblent enfreindre la loi sur l’égalité de 2010 (Equality Act 2010), qui interdit toute discrimination fondée sur la religion ou les convictions, la race et d’autres caractéristiques protégées ».

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Il ajoute :

« Les propriétaires qui enfreignent cette loi peuvent être traduits devant un tribunal civil par un locataire ou un candidat à la location »

Selon une enquête réalisée en 2025 par SOS Racisme, dévoilée par Le Parisien, près d’une agence immobilière sur deux en France accepterait ou faciliterait une discrimination raciale dans l’accès au logement, une pratique totalement illégale.