« Mangez du porc » : le président d'un club de foot pourchasse ses joueurs musulmans avec un jambon, la vidéo fait polémique

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Javi Poves, président du CD Colonia Moscardó, club de foot de D4 espagnole

Le dirigeant d'un club de football espagnol a déclenché un scandale dans son pays, après une vidéo jugée islamophobe. Précisions.

Une polémique fait rage actuellement en Espagne suite au geste controversé du président d'un club de football, accusé d'islamophobie envers ses joueurs de confession musulmane.

Le dirigeant a ainsi pourchassé ces derniers avec du... jambon, tout en leur suggérant de manger du porc, ce qui est strictement interdit en islam. La scène, immortalisée en vidéo, a choqué de nombreuses personnes et suscité un vif débat chez nos voisins ibères, déjà confrontés à une problématique similaire, deux semaines plus tôt, lors d'un match de la sélection nationale de football.

Javi Poves, président du CD Colonia Moscardó, club de foot de D4 espagnoleCrédit photo : capture d'écran / @EspanaXtra / X

Le président d'un club de foot accusé d'islamophobie

Javi Poves, l'homme par qui le scandale arrive, dirige le CD Colonia Moscardó, un club madrilène dont l'équipe première évolue en quatrième division espagnole.

La suite après cette vidéo

Précédé d'une réputation déjà sulfureuse, en raison de son comportement à l'égard de certains arbitres, ou encore de ses prises de position jugées parfois complotistes, cet ancien joueur est coutumier des sorties provocantes, en tous genres. Mais cette dernière vidéo, qualifiée d'offensante envers les musulmans, pourrait bien lui coûter cher.

Il faut dire que cette vidéo, réalisée dans le cadre de l'annonce d’un tirage au sort, qui aura lieu lors du prochain match de son équipe à domicile, à l’Estadio Roman Valero, s'avère pour le moins troublante. On peut y voir ainsi le président pourchasser ses joueurs musulmans sur la pelouse, avec un jambon ibérique à la main, tout en leur criant : « Mangez du porc ! ».

À peine diffusée, la séquence a suscité l'indignation de nombreuses personnes, parmi lesquelles plusieurs observateurs avisés du football espagnol. Beaucoup accusent en effet le dirigeant de provocation islamophobe. Cette polémique, sur fond de haine envers les musulmans, intervient deux semaines après les chants racistes et xénophobes entonnés par certains supporters espagnols, lors du match amical Espagne-Égypte, disputé le 31 mars à Barcelone.

Pour la petite histoire, sachez que Javi Poves est déjà sous la menace d'une suspension de deux ans prononcée par la Fédération espagnole,  suite notamment à des menaces proférées à l’encontre du corps arbitral, durant une rencontre de son équipe face au Rayo Majadahonda.

Jambon
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Mathieu D'Hondt

Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

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