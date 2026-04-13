« Mangez du porc » : le président d'un club de foot pourchasse ses joueurs musulmans avec un jambon, la vidéo fait polémique

Le dirigeant d'un club de football espagnol a déclenché un scandale dans son pays, après une vidéo jugée islamophobe. Précisions.

Une polémique fait rage actuellement en Espagne suite au geste controversé du président d'un club de football, accusé d'islamophobie envers ses joueurs de confession musulmane.

Le dirigeant a ainsi pourchassé ces derniers avec du... jambon, tout en leur suggérant de manger du porc, ce qui est strictement interdit en islam. La scène, immortalisée en vidéo, a choqué de nombreuses personnes et suscité un vif débat chez nos voisins ibères, déjà confrontés à une problématique similaire, deux semaines plus tôt, lors d'un match de la sélection nationale de football.

Crédit photo : capture d'écran / @EspanaXtra / X

Le président d'un club de foot accusé d'islamophobie

Javi Poves, l'homme par qui le scandale arrive, dirige le CD Colonia Moscardó, un club madrilène dont l'équipe première évolue en quatrième division espagnole.

La suite après cette vidéo

Précédé d'une réputation déjà sulfureuse, en raison de son comportement à l'égard de certains arbitres, ou encore de ses prises de position jugées parfois complotistes, cet ancien joueur est coutumier des sorties provocantes, en tous genres. Mais cette dernière vidéo, qualifiée d'offensante envers les musulmans, pourrait bien lui coûter cher.

Alguien me puede decir que cojonazos hace Javi Poves con un jamón en la mano mientras se acerca a los musulmanes de su equipo



Lo de este tío es para llorar pic.twitter.com/swwVwZV0YT — España Xtra 🇪🇸 (@EspanaXtra) April 10, 2026

Il faut dire que cette vidéo, réalisée dans le cadre de l'annonce d’un tirage au sort, qui aura lieu lors du prochain match de son équipe à domicile, à l’Estadio Roman Valero, s'avère pour le moins troublante. On peut y voir ainsi le président pourchasser ses joueurs musulmans sur la pelouse, avec un jambon ibérique à la main, tout en leur criant : « Mangez du porc ! ».

À peine diffusée, la séquence a suscité l'indignation de nombreuses personnes, parmi lesquelles plusieurs observateurs avisés du football espagnol. Beaucoup accusent en effet le dirigeant de provocation islamophobe. Cette polémique, sur fond de haine envers les musulmans, intervient deux semaines après les chants racistes et xénophobes entonnés par certains supporters espagnols, lors du match amical Espagne-Égypte, disputé le 31 mars à Barcelone.

Pour la petite histoire, sachez que Javi Poves est déjà sous la menace d'une suspension de deux ans prononcée par la Fédération espagnole, suite notamment à des menaces proférées à l’encontre du corps arbitral, durant une rencontre de son équipe face au Rayo Majadahonda.