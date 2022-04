Voici la durée optimale de sommeil pour rester en bonne santé après la quarantaine, selon une étude

Nous passons en moyenne 3 000 heures par an au pays des rêves, soit un tiers de notre vie entre la housse de couette et l'oreiller. Et pour cause, le sommeil est lié à toute une série de processus cognitifs et physiologiques dans l'organisme, et ne pas en avoir assez peut avoir des conséquences néfastes sur la santé.

En vieillissant, nos habitudes de sommeil peuvent également changer, et il devient important de savoir quelle quantité de sommeil est optimale pour un fonctionnement sain. Dans une étude publiée dans le Journal Nature Aging, des scientifiques de l’université anglaise de Cambridge et chinoise de Fudan ont peut-être trouvé une réponse. En examinant les données de la UK BioBank, les chercheurs ont étudié 498 277 participants âgés de 38 à 73 ans qui ont répondu à des enquêtes sur leurs habitudes et leur durée de sommeil, leur santé mentale et leur bien-être général. Parmi ce groupe, 40 000 participants avaient des profils d'imagerie cérébrale et des données génétiques supplémentaires disponibles pour l'analyse.

Les résultats de l'étude suggèrent que les participants qui dorment environ 7 heures par jour sans perturbation majeure de leur rythme de sommeil quotidien pendant des périodes prolongées ont de meilleures performances cognitives, une meilleure santé mentale ainsi qu’un meilleur bien-être général à long terme. Le fait de dormir moins ou plus semble être associé à une altération de la mémoire, mais également des capacités de logique. Les scientifiques impliqués dans l’étude ont également découvert chez certains participants un lien entre la quantité de sommeil et les changements de volume des régions clés du cerveau travaillant dans la mémoire, comme l'hippocampe et d'autres zones responsables du traitement cognitif.

«Bien que nous ne puissions pas affirmer de manière concluante que trop ou trop peu de sommeil provoque des problèmes cognitifs, notre analyse portant sur des individus sur une plus longue période semble soutenir cette idée. Mais les raisons pour lesquelles les personnes âgées dorment moins bien semblent être complexes, influencées par une combinaison de notre patrimoine génétique et de la structure de notre cerveau» a déclaré le professeur Jianfeng Feng, de l'université Fudan, dans un communiqué.

Les auteurs avancent une explication possible de la raison pour laquelle un sommeil insuffisant en vieillissant pourrait entraîner un déclin cognitif. Selon eux, cela pourrait être dû à une perturbation du sommeil lent, qui a déjà été lié à la démence et aux difficultés de mémoire lors d’études précédentes. Si l'étude actuelle ne précise pas pourquoi trop de sommeil pourrait être une mauvaise chose, des recherches antérieures ont montré que trop de sommeil pouvait également entraîner un déclin cognitif.

Dormir 7 heures par nuit pour rester en bonne santé

Ceci étant dit, en raison de la grande taille de l'échantillon (498 277 cas analysés) utilisé pour l’étude, et les résultats peuvent donc être considérés comme solides. Toutefois, les auteurs soulignent certaines limites. Les enquêtes étaient autodéclarées, ce qui peut introduire un certain biais, et l'étude n'a posé des questions que sur la durée totale du sommeil des participants et n'a pas examiné d'autres aspects tels que les pratiques d'hygiène du sommeil. Il s’agit donc d’un premier pas, mais de futures études pourraient certainement approfondir ces résultats. Pour l'instant, nous pouvons affirmer qu'en vieillissant, un sommeil de sept heures chaque nuit semble être la meilleure solution afin de garder une bonne santé.

«Il est primordial d’avoir de bonnes nuits de sommeil à tous les stades de la vie, mais particulièrement en vieillissant. Trouver des moyens d'améliorer le sommeil des personnes âgées pourrait être crucial pour les aider à maintenir une bonne santé mentale, un bien-être global et éviter le déclin, notamment pour les patients souffrant de troubles psychiatriques et de démences» a connu le professeur Barbara Sahakian, du département de psychiatrie de l'université de Cambridge.

