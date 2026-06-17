Une femme terrifiée a refusé de sauter à l'élastique, juste avant la mort de l'étudiante de 21 ans, jetée dans le vide par erreur

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Maria Eduarda Rodrigues de Freitas

Une femme terrifiée a renoncé à sauter du pont Skeleton au Brésil, quelques secondes seulement avant la chute mortelle de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas. Récit.

Depuis le décès de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, cette jeune Brésilienne de 21 ans jetée dans le vide sans protection, lors d'un saut à l'élastique organisé le 13 juin près de São Paulo (Brésil), l'incompréhension prédomine.

Comment cet accident, survenu sur le « pont squelette » de Limeira, a-t-il pu se produire ? Si la négligence des 3 hommes, en charge de superviser le saut, reste la cause la plus probable, des zones d'ombre subsistent néanmoins. 

Mort de Maria Eduarda : terrifiée, la sauteuse, qui la précédait sur le pont, a renoncé

Alors que l'enquête se poursuit, plusieurs témoignages ont d'ores et déjà levé le voile sur certains détails, observés avant, pendant et après le drame.

On sait par exemple, grâce au témoignage d'une infirmière présente sur les lieux, que Maria Eduarda Rodrigues de Freitas était encore en vie après sa chute. On peut donc aisément imaginer que la jeune étudiante, qui travaillait dans une salle de sport, a souffert d'une lente agonie avant de rendre son dernier souffle.

Aujourd'hui, on apprend également qu'une femme terrifiée a renoncé à sauter à l'élastique depuis le pont Skeleton, quelques secondes seulement avant la chute mortelle de la victime.

La suite après cette vidéo

Selon nos confrères américains du New York Post, un instructeur, témoin direct de la scène, a en effet raconté que la personne, qui devait effectuer le saut juste avant Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, a préféré jeter l'éponge car elle était terrifiée.

« La jeune fille a eu peur et a abandonné », a ainsi révélé ce moniteur, prénommé Gustavo. Ce dernier n'a, lui, pas été inquiété par la police brésilienne, car il se trouvait justement aux côtés de cette sauteuse apeurée au moment des faits.

 Maria Eduarda Rodrigues de FreitasCrédit photo : DR

Pourquoi cette dernière a-t-elle renoncé subitement ? A-t-elle été effrayée par les conditions de sécurité sur place ? Impossible à dire pour le moment, mais sa peur de sauter dans le vide lui a probablement sauvé la vie. 

Pour rappel, la police a inculpé d'homicide les 3 instructeurs, qui encadraient Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, juste avant sa chute mortelle de 40 mètres. Ces derniers, identifiés comme étant Felipe Feliciano Egoroff (32 ans), Vitor de Freitas Goncalves (27 ans) et Maicon Fernandes Cintra (42 ans), ont, depuis, été placés en détention provisoire, a indiqué le média brésilien O Globo.

Maicon Fernandes Cintra (42 ans), Luis Felipe Feliciano Egoroff (32 ans) et Vitor de Freitas Gonçalves peu après leur arrestation au BrésilCrédit photo : DR

Brésil
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Mathieu D'Hondt

Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

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