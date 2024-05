« The World » : ce gigantesque archipel artificiel a coûté 11 milliards d'euros, il est aujourd'hui à l'abandon

Parmi la multitude de projets pharaoniques en cours à Dubaï, il en est un qui reste au point mort malgré la fortune colossale qu'il a coûtée.

Tout le monde le sait, Dubaï est un immense eldorado où les riches investisseurs peuvent s'offrir à peu près tout ce qu'ils veulent.

Ceux qui veulent à tout prix faire du petit émirat du Golfe la vitrine du faste et de la richesse infinie se permettent en effet quasiment toutes les fantaisies, car rien ne leur semble impossible.

Seulement voilà, le risque quand on ne se fixe aucune limite, c'est d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Et à Dubaï, peut-être plus qu'ailleurs, les projets sont parfois si démesurés qu'ils ne peuvent être menés à terme. Et lorsque cela arrive, mieux vaut savoir rebondir, car la chute peut être aussi vertigineuse que les sommes investies au préalable.

Où en est le projet « The World », à Dubaï ?

C'est notamment le cas pour le projet pharaonique baptisé « The World ». Jamais véritablement concrétisé, celui-ci illustre à merveille les limites de la démesure des Dubaïotes à tel point qu'il fait presque figure aujourd'hui de cimetière de l'ubris.

The World, vu du ciel. Crédit photo : Wikimedia Commons

Ayant coûté la bagatelle de 11 milliards d'euros, cet archipel artificiel de 260 îles, qui représentent la Terre et ses continents (d'où son nom), serait ainsi à l'abandon. C'est du moins ce que montre une vidéo publiée en fin d'année 2023 par la chaîne YouTube Top Luxury, qui classe les « mégaprojets les plus inutiles du monde ».

Cette vidéo, visionnée par près d'un million de personnes, montre ainsi que la plupart des îles - toutes suffisamment grandes pour accueillir des manoirs, hôtels de luxe et autres villas de rêves - sont... désertes.

Pourtant, on promettait d'y implanter de fabuleux projets, tous aussi fous les uns que les autres. Mais finalement, rien de concret n'a abouti.

Il existe bien une poignée de bâtiments, notamment des clubs de plage touristiques ou encore des restaurants, mais c'est trop peu pour espérer un retour sur investissement. De plus, ces établissements coûtent cher à entretenir, car ils fonctionnent grâce à des générateurs, dont le carburant doit être acheminé en bateau au quotidien depuis le port le plus proche, situé à 4 kilomètres de là. En outre, aucune source d'eau potable, ce qui n'arrange rien.

Pire encore, selon des rapports, le sable qui fut transporté pour créer les îles artificielles, s'érode avec le temps et menace l'existence même de ces dernières.

Crédit photo : Top Luxury / You Tube

Une situation qui fait dire au magazine Elite Traveller que l'archipel est « ville fantôme sablonneuse ». La chaîne Top Luxury va encore plus loin et classe « The World » au premier rang du classement des « mégaprojets les plus inutiles du monde ».

Ou quand la folie des grandeurs se heurte à la réalité.

Crédit photo : Top Luxury / You Tube